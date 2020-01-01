У Княгининку мікроавтобус збив на переході дитину





Про це повідомляє



Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 20 липня, поблизу школи на вулиці Соборній.



Зі слів власкора, автомобіль Volkswagen T4 збив дитину на пішохідному переході. Зазначають, що поруч зі школою, де трапилася ДТП, не працює світлофор.



На місці аварії працювали патрульні.



Як повідомили



Головне фото - ілюстративне.

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