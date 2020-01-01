У Княгининку мікроавтобус збив на переході дитину
Сьогодні, 15:00
У селі Княгининок Луцького району мікроавтобус збив дитину на велосипеді.
Про це повідомляє Волинь24.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 20 липня, поблизу школи на вулиці Соборній.
Зі слів власкора, автомобіль Volkswagen T4 збив дитину на пішохідному переході. Зазначають, що поруч зі школою, де трапилася ДТП, не працює світлофор.
На місці аварії працювали патрульні.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та численні переломи. Її госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Водія відразу затримали, він був тверезий.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє Волинь24.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у понеділок, 20 липня, поблизу школи на вулиці Соборній.
Зі слів власкора, автомобіль Volkswagen T4 збив дитину на пішохідному переході. Зазначають, що поруч зі школою, де трапилася ДТП, не працює світлофор.
На місці аварії працювали патрульні.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та численні переломи. Її госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Водія відразу затримали, він був тверезий.
Головне фото - ілюстративне.
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