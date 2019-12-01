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У Шацькому районі поліцейські розшукали трьох дітей, які загубилися

У Шацькому районі поліцейські розшукали трьох дітей, які загубилися
Поліцейські Шацького району повернули рідним трьох дітей, які загубилися.

Ці випадки трапилися поблизу відпочинкових баз. Зокрема, 11-річна дівчинка загубилася біля озера Пісочне, що в селі Мельники, а 14-річний хлопець – у селищі Шацьк, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліція миттєво розпочала пошуки та залучила всі свої ресурси та можливості, тому дітей вдалося швидко розшукати. Їх передали опікунам цілими та неушкодженими.

Ще один випадок трапився біля села Залісся Шацького району, небайдужа жінка зустріла там 12-річного хлопчика, який, як виявилося, з рідними приїхав на заготівлю чорниці. Хлопець відійшов від родичів і заблукав. Його привели у Шацьке відділення поліції та передавали батькам.




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Теги: діти, згуба, Шацьк
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