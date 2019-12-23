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У гаражі на Волині горів легковик

У гаражі на Волині горів легковик
У Ковелі по вулиці Грибоєдова в гаражному масиві горів легковий автомобіль Audi 100, 1987 року випуску.

Інформує Ковельський міськрайвідділ Управління ДСНС у Волинській області, пише "КовельPost".

Повідомлення про пожежу надійшло 17 липня о 12:47.

Пожежа виникла під капотом легковика. До місця події виїжджали рятувальники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля. Проте вогонь погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ймовірною причиною займання рятувальники називають коротке замикання електромережі.

Вогонь повністю знищив моторний відсік, електромережу автомобіля, 2 передні фари, пошкодив лакофарбове покриття обох передніх крил та капоту, лобове скло, передній бампер.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковель, авто, пожежа
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