У гаражі на Волині горів легковик





Інформує Ковельський міськрайвідділ Управління ДСНС у Волинській області,



Повідомлення про пожежу надійшло 17 липня о 12:47.



Пожежа виникла під капотом легковика. До місця події виїжджали рятувальники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля. Проте вогонь погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ймовірною причиною займання рятувальники називають коротке замикання електромережі.



Вогонь повністю знищив моторний відсік, електромережу автомобіля, 2 передні фари, пошкодив лакофарбове покриття обох передніх крил та капоту, лобове скло, передній бампер.



Головне фото - ілюстративне.

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