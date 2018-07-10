Школяр з Волині склав ЗНО з фізики на рекордні 200 балів
Сьогодні, 15:59
Випускник Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Олександр Пасальський склав іспит із ЗНО з фізики на 200 балів
Про це йдеться на офіційному сайті міста Володимира-Волинського.
Як розповідає Олександр Пасальський, точні науки цікавили його завжди, тому такими предметами, як математика, фізика, інформатика займався залюбки. Але своє майбутнє він хоче пов’язати з ІТ-сферою і наполегливо над цим працює. Неодноразово здобуті призові місця на обласних змаганнях з програмування дають стимул не зупинятися на досягненому та здобувати нові знання.
“Так, я сподівався на високий результат, але 200 балів – в деякій мірі для мене це було несподіванкою. Звісно, із новим досягненням першими привітали батьки. Точні науки завжди були моїми улюбленими. Можливо, це у крові, оскільки в родині є математики.
Завжди треба ставити конкретну мету – і щодо спеціальності, і щодо вишу. Подальше здобуття освіти хочу пов’язати з програмною інженерією – цей напрямок фокусується на розробці програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, інтелектуальних систем, Web-порталів тощо”, – зазначає хлопець.
Тест із фізики містив 38 завдань, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 64 тестових бали. Усі учасники, які подолали визначений експертами бар’єр, отримали рейтингову оцінку, що визначена за шкалою від 100 до 200 балів.
Оскільки результати зовнішнього оцінювання з фізики можуть бути враховані як державна підсумкова атестація за шкільний курс з предмета, Українським центром оцінювання якості освіти також складено та затверджено окрему таблицю переведення тестових балів у шкалу 1–12 балів.
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Про це йдеться на офіційному сайті міста Володимира-Волинського.
Як розповідає Олександр Пасальський, точні науки цікавили його завжди, тому такими предметами, як математика, фізика, інформатика займався залюбки. Але своє майбутнє він хоче пов’язати з ІТ-сферою і наполегливо над цим працює. Неодноразово здобуті призові місця на обласних змаганнях з програмування дають стимул не зупинятися на досягненому та здобувати нові знання.
“Так, я сподівався на високий результат, але 200 балів – в деякій мірі для мене це було несподіванкою. Звісно, із новим досягненням першими привітали батьки. Точні науки завжди були моїми улюбленими. Можливо, це у крові, оскільки в родині є математики.
Завжди треба ставити конкретну мету – і щодо спеціальності, і щодо вишу. Подальше здобуття освіти хочу пов’язати з програмною інженерією – цей напрямок фокусується на розробці програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, інтелектуальних систем, Web-порталів тощо”, – зазначає хлопець.
Тест із фізики містив 38 завдань, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 64 тестових бали. Усі учасники, які подолали визначений експертами бар’єр, отримали рейтингову оцінку, що визначена за шкалою від 100 до 200 балів.
Оскільки результати зовнішнього оцінювання з фізики можуть бути враховані як державна підсумкова атестація за шкільний курс з предмета, Українським центром оцінювання якості освіти також складено та затверджено окрему таблицю переведення тестових балів у шкалу 1–12 балів.
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Школяр з Волині склав ЗНО з фізики на рекордні 200 балів
Сьогодні, 15:59