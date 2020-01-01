У Луцьку забудовників хочуть зобов'язати зводити підземні паркінги





Про це йшла мова під час засідання комісії Луцької міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, пише



"Сьогодні відсутність системного підходу до забудови Луцька створила хаос. Частина житлових комплексів створили значне навантаження на транспорту мережу. Окремі фасади нових будинків недоречні. Забудовники економлять на паркомісцях", - заявив депутат Ігор Поліщук.



Комісія вирішила підтримати проєкт рішення, який передбачає введення певних правил при новому будівництві.



Так, дозвіл на будівництво висотністю від 3-ох поверхів та площею понад 1000 метрів квадратних хочуть видавати лише при умові обов'язкової наявності підземних паркінгів, дотримання норм щодо фасадів та відповідності щодо наявної поруч інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. При будівництві площею понад 1000 метрів квадратних та висотністю від 3-ох поверхів забудовників у Луцьку можуть зобов'язати створювати підземні паркінги.Про це йшла мова під час засідання комісії Луцької міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, пише ВолиньUA "Сьогодні відсутність системного підходу до забудови Луцька створила хаос. Частина житлових комплексів створили значне навантаження на транспорту мережу. Окремі фасади нових будинків недоречні. Забудовники економлять на паркомісцях", - заявив депутатКомісія вирішила підтримати проєкт рішення, який передбачає введення певних правил при новому будівництві.Так, дозвіл на будівництво висотністю від 3-ох поверхів та площею понад 1000 метрів квадратних хочуть видавати лише при умові обов'язкової наявності підземних паркінгів, дотримання норм щодо фасадів та відповідності щодо наявної поруч інфраструктури.

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