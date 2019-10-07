Бійці волинського «Світязя» вирушили в зону ООС





Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Командир «Світязя» Вячеслав Моніч розповів, що основними завданнями, які виконуватимуть бійці на Донбасі є, зокрема забезпечення публічного порядку, здійснення відпрацювання на лінії розмежування, виявлення причетних до незаконних збройних формувань, припинення незаконного переміщення зброї, вибухівки, наркотичних засобів.



За багаторічною традицією, провести поліцейських у відрядження прийшли керівники поліції області, рідні, друзі та колеги.



Начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко побажав бійцям гідно виконувати поставлені перед підрозділом завдання і повертатися додому живими та здоровими.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бійці поліції особливого призначення «Світязь» вкотре вирушили у зону проведення Операції об’єднаних сил, аби замінити своїх колег, які перебувають на Сході країни.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Командир «Світязя»розповів, що основними завданнями, які виконуватимуть бійці на Донбасі є, зокрема забезпечення публічного порядку, здійснення відпрацювання на лінії розмежування, виявлення причетних до незаконних збройних формувань, припинення незаконного переміщення зброї, вибухівки, наркотичних засобів.За багаторічною традицією, провести поліцейських у відрядження прийшли керівники поліції області, рідні, друзі та колеги.Начальник Головного управління Національної поліції у Волинській областіпобажав бійцям гідно виконувати поставлені перед підрозділом завдання і повертатися додому живими та здоровими.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію