Розшукують безвісти зниклу 45-річну волинянку
Сьогодні, 17:35
Розшукують безвісти зниклу 45-річну Ольгу Олександрівну Стрельцову, жительку Ковеля.
Жінка 17 липня цього року пішла з дому у невідомому напрямку та дотепер не повернулася, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Була одягнена: у сіру кофту, спідницю жовто-рожеву в полоску, колготи сірі. При собі мала дорожню сумку жовтого кольору з синіми ручками.
Тож поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування цієї жінки невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 050-290-14-04 або 102.
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Жінка 17 липня цього року пішла з дому у невідомому напрямку та дотепер не повернулася, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Була одягнена: у сіру кофту, спідницю жовто-рожеву в полоску, колготи сірі. При собі мала дорожню сумку жовтого кольору з синіми ручками.
Тож поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування цієї жінки невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 050-290-14-04 або 102.
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