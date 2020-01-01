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Розшукують безвісти зниклу 45-річну волинянку

Розшукують безвісти зниклу 45-річну волинянку
Розшукують безвісти зниклу 45-річну Ольгу Олександрівну Стрельцову, жительку Ковеля.

Жінка 17 липня цього року пішла з дому у невідомому напрямку та дотепер не повернулася, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Була одягнена: у сіру кофту, спідницю жовто-рожеву в полоску, колготи сірі. При собі мала дорожню сумку жовтого кольору з синіми ручками.

Тож поліція звертається з проханням до людей, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування цієї жінки невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 050-290-14-04 або 102.

Розшукують безвісти зниклу 45-річну волинянку

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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