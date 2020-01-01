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У луцький ізолятор намагалися передати нарковмісні таблетки, заховані у вишневому варенні

У луцький ізолятор намагалися передати нарковмісні таблетки, заховані у вишневому варенні
В ході реалізації оперативної інформації співробітники державної установи «Луцький слідчий ізолятор» під час огляду продуктової посилки виявили нарковмісні таблетки.

Інцидент трапився 17 липня о 15:30, повідомляє Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань/пробації.

У посилці, яка адресувалась ув’язненому А. від громадянина В., знайшли у варенні всередині вишень без кісточок 17 таблеток метадону, запаяних в поліетинову плівку.

За цим фактом викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП ГУНП у Волинській області, працівники якої оглянули ці пакунки та в подальшому опечатали і вилучили для проведення експертизи.

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Теги: луцький ізолятор, наркотики, посилка
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