У луцький ізолятор намагалися передати нарковмісні таблетки, заховані у вишневому варенні
Сьогодні, 17:38
В ході реалізації оперативної інформації співробітники державної установи «Луцький слідчий ізолятор» під час огляду продуктової посилки виявили нарковмісні таблетки.
Інцидент трапився 17 липня о 15:30, повідомляє Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань/пробації.
У посилці, яка адресувалась ув’язненому А. від громадянина В., знайшли у варенні всередині вишень без кісточок 17 таблеток метадону, запаяних в поліетинову плівку.
За цим фактом викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП ГУНП у Волинській області, працівники якої оглянули ці пакунки та в подальшому опечатали і вилучили для проведення експертизи.
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Інцидент трапився 17 липня о 15:30, повідомляє Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань/пробації.
У посилці, яка адресувалась ув’язненому А. від громадянина В., знайшли у варенні всередині вишень без кісточок 17 таблеток метадону, запаяних в поліетинову плівку.
За цим фактом викликали слідчо-оперативну групу Луцького ВП ГУНП у Волинській області, працівники якої оглянули ці пакунки та в подальшому опечатали і вилучили для проведення експертизи.
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