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У Ковелі поліцейські затримали злодія

У Ковелі поліцейські затримали злодія
Ковельські патрульні затримали чоловіка, який викрав велосипед.

Так, 20 липня в обідню пору, до поліцейських надійшов виклик про те, що на бульварі Лесі Українки скоїли крадіжку, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Патрульні прибувши на місце події, виявили камеру відеоспостереження, яка зафіксувала деталі зникнення велосипеда.

Екіпажі патрульної поліції, отримавши орієнтування та обстежуючи прилеглу територію, затримали чоловіка по гарячих слідах.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для з’ясування усіх обставин справи. Тепер 44-річному чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

У Ковелі поліцейські затримали злодія

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Теги: Ковель, патрульні, крадіжка, велосипед
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