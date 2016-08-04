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У збірної України – оновлене ​​екіпірування від офіційного партнера Joma*

У збірної України – оновлене ​​екіпірування від офіційного партнера Joma*
Комплект нової екіпіровки для футболістів збірної України підготувала іспанська компанія Joma.

Вона презентувала 2 комплекти форми для домашніх і гостьових матчів. В оновленому одязі гравці з'являться вже в найближчих матчах Ліги Націй. Перша зустріч запланована на 3 вересня і пройде проти збірної Швейцарії у Львові.

Домашній комплект традиційно виконаний в жовтому кольорі. Окремі елементи виділені синім. В ході виробництва використовували останні технології - за допомогою сублімації виділили темні відтінки орнаменту, які відсилають до традиційної української вишивки. Гостьова форма виконана в синьому кольорі, а окремі елементи виділені жовтим.

При виготовленні екіпіровки виробник також використовував технологію DRY MX. З її допомогою сітчаста тканина з боків футболки покращує контроль вологості тіла. Компанія Joma підкреслює дбайливе ставлення до українських футболістів.

Вболівальники збірної України вже можуть придбати екіпіровку в офіційному інтернет-магазині Joma. Вартість ігрової футболки з коротким рукавом становить 1450 гривень.

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Теги: форма, футбол
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