У збірної України – оновлене екіпірування від офіційного партнера Joma*
Сьогодні, 18:30
Комплект нової екіпіровки для футболістів збірної України підготувала іспанська компанія Joma.
Вона презентувала 2 комплекти форми для домашніх і гостьових матчів. В оновленому одязі гравці з'являться вже в найближчих матчах Ліги Націй. Перша зустріч запланована на 3 вересня і пройде проти збірної Швейцарії у Львові.
Домашній комплект традиційно виконаний в жовтому кольорі. Окремі елементи виділені синім. В ході виробництва використовували останні технології - за допомогою сублімації виділили темні відтінки орнаменту, які відсилають до традиційної української вишивки. Гостьова форма виконана в синьому кольорі, а окремі елементи виділені жовтим.
При виготовленні екіпіровки виробник також використовував технологію DRY MX. З її допомогою сітчаста тканина з боків футболки покращує контроль вологості тіла. Компанія Joma підкреслює дбайливе ставлення до українських футболістів.
Вболівальники збірної України вже можуть придбати екіпіровку в офіційному інтернет-магазині Joma. Вартість ігрової футболки з коротким рукавом становить 1450 гривень.
Більше спортивних новин можна прочитати на сайті ВсеПроСпорт.
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Вона презентувала 2 комплекти форми для домашніх і гостьових матчів. В оновленому одязі гравці з'являться вже в найближчих матчах Ліги Націй. Перша зустріч запланована на 3 вересня і пройде проти збірної Швейцарії у Львові.
Домашній комплект традиційно виконаний в жовтому кольорі. Окремі елементи виділені синім. В ході виробництва використовували останні технології - за допомогою сублімації виділили темні відтінки орнаменту, які відсилають до традиційної української вишивки. Гостьова форма виконана в синьому кольорі, а окремі елементи виділені жовтим.
При виготовленні екіпіровки виробник також використовував технологію DRY MX. З її допомогою сітчаста тканина з боків футболки покращує контроль вологості тіла. Компанія Joma підкреслює дбайливе ставлення до українських футболістів.
Вболівальники збірної України вже можуть придбати екіпіровку в офіційному інтернет-магазині Joma. Вартість ігрової футболки з коротким рукавом становить 1450 гривень.
Більше спортивних новин можна прочитати на сайті ВсеПроСпорт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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