У збірної України – оновлене ​​екіпірування від офіційного партнера Joma*





Вона презентувала 2 комплекти форми для домашніх і гостьових матчів. В оновленому одязі гравці з'являться вже в найближчих матчах Ліги Націй. Перша зустріч запланована на 3 вересня і пройде проти збірної Швейцарії у Львові.



Домашній комплект традиційно виконаний в жовтому кольорі. Окремі елементи виділені синім. В ході виробництва використовували останні технології - за допомогою сублімації виділили темні відтінки орнаменту, які відсилають до традиційної української вишивки. Гостьова форма виконана в синьому кольорі, а окремі елементи виділені жовтим.



При виготовленні екіпіровки виробник також використовував технологію DRY MX. З її допомогою сітчаста тканина з боків футболки покращує контроль вологості тіла. Компанія Joma підкреслює дбайливе ставлення до українських футболістів.



Вболівальники збірної України вже можуть придбати екіпіровку в офіційному інтернет-магазині Joma. Вартість ігрової футболки з коротким рукавом становить 1450 гривень.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комплект нової екіпіровки для футболістів збірної України підготувала іспанська компанія Joma.Вона презентувала 2 комплекти форми для домашніх і гостьових матчів. В оновленому одязі гравці з'являться вже в найближчих матчах Ліги Націй. Перша зустріч запланована на 3 вересня і пройде проти збірної Швейцарії у Львові.Домашній комплект традиційно виконаний в жовтому кольорі. Окремі елементи виділені синім. В ході виробництва використовували останні технології - за допомогою сублімації виділили темні відтінки орнаменту, які відсилають до традиційної української вишивки. Гостьова форма виконана в синьому кольорі, а окремі елементи виділені жовтим.При виготовленні екіпіровки виробник також використовував технологію DRY MX. З її допомогою сітчаста тканина з боків футболки покращує контроль вологості тіла. Компанія Joma підкреслює дбайливе ставлення до українських футболістів.Вболівальники збірної України вже можуть придбати екіпіровку в офіційному інтернет-магазині Joma. Вартість ігрової футболки з коротким рукавом становить 1450 гривень.Більше спортивних новин можна прочитати на сайті ВсеПроСпорт

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