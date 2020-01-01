Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 21 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 21 липня, очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза.
Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 22-27º.
У Луцьку 21 липня прогнозують також мінливу хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 25-27º.
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Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 22-27º.
У Луцьку 21 липня прогнозують також мінливу хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 25-27º.
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