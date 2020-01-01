Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 21 липня





Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 22-27º.



У Луцьку 21 липня прогнозують також мінливу хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 25-27º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 21 липня, очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 22-27º.У Луцьку 21 липня прогнозують також мінливу хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 25-27º.

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