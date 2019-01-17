Вбивцям Каті Литкіної відмовили у апеляції, вони відправляться у в'язницю. ФОТО

Катерини Литкіної у апеляційній скарзі.



Судове засідання відбулося 20-го липня у Рівному, - пише



Як відомо, адвокати засуджених за вбивство неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної подали апеляційну скаргу.



Батько вбитої 16-річної дівчини Сергій Литкін повідомив, що колегія суддів відмовила у задоволенні апеляційної скарги адвокатів Назара Статочнюка та Максима Терлецького.



Засідання було закритим. Були присутні захисники засуджених, по два адвокати у кожного: Сергій Полячук та Віктор Шостак і Віктор Дягель та Сергій Ковальов. Перекладачка на словенську для Терлецього також була.



Нагадаємо, адвокати подали по дві апеляційні скарги і просили скасувати вирок і призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції.



Терлецького та Статочнюка за вбивство Катерини Литкіної Ковельський міськрайонний суд засудив до 13 років 6 місяців та до 14 років 6 місяців позбавлення волі відповідно. Поки очікувався розгляд апеляції, вони перебували в СІЗО.



11-го серпня 2016-го року близько 21 години у Нововолинську на териконі шахти №3 знайдено тіло 16-річної Каті Литкіної. Після десятиденних пошуків зниклої доньки (із залученням поліції) батько знайшов її мертвою. У дівчини була розбита голова, обличчя понівечене та прикрите волоссям. Підозри впали на знайомих хлопців Каті, двоюрідних братів.



У вечір, коли зникла, виходила віддати одному з них диск та малюнки. Обоє після вбивства залишили країну. Один із них проживає в Словенії, тому поспішив додому. Інший виїхав за кордон, проте невдовзі повернувся. Підозрюваних затримали. В молодшого – Назара Статочнюка – знайшли флешку Катерини Литкіної, яка зникла з її телефону. Комп’ютерна експертиза показала, що напередодні вбивства він неодноразово переглядав фрагмент фільму “Безславні виродки” із розбиттям голови.



У Ковельському міськрайонному суді відтворили відео слідчого експерименту за участю обвинуваченого у вбивстві Максима Терлецького, який розповів, що вбивство скоїв його брат, а він допоміг перенести тіло. Його показання містили розбіжності з показаннями свідків, що врахував суд при ухваленні вироку. 28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства Литкіної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівненський суд відмовив вбивцяму апеляційній скарзі.Судове засідання відбулося 20-го липня у Рівному, - пише БУГ. Як відомо, адвокати засуджених за вбивство неповнолітньої мешканки Нововолинська Катерини Литкіної подали апеляційну скаргу.Батько вбитої 16-річної дівчиниповідомив, що колегія суддів відмовила у задоволенні апеляційної скарги адвокатівтаЗасідання було закритим. Були присутні захисники засуджених, по два адвокати у кожного:тата. Перекладачка на словенську для Терлецього також була.Нагадаємо, адвокати подали по дві апеляційні скарги і просили скасувати вирок і призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції.Терлецького та Статочнюка за вбивство Катерини Литкіної Ковельський міськрайонний суд засудив до 13 років 6 місяців та до 14 років 6 місяців позбавлення волі відповідно. Поки очікувався розгляд апеляції, вони перебували в СІЗО.11-го серпня 2016-го року близько 21 години у Нововолинську на териконі шахти №3 знайдено тіло 16-річної Каті Литкіної. Після десятиденних пошуків зниклої доньки (із залученням поліції) батько знайшов її мертвою. У дівчини була розбита голова, обличчя понівечене та прикрите волоссям. Підозри впали на знайомих хлопців Каті, двоюрідних братів.У вечір, коли зникла, виходила віддати одному з них диск та малюнки. Обоє після вбивства залишили країну. Один із них проживає в Словенії, тому поспішив додому. Інший виїхав за кордон, проте невдовзі повернувся. Підозрюваних затримали. В молодшого – Назара Статочнюка – знайшли флешку Катерини Литкіної, яка зникла з її телефону. Комп’ютерна експертиза показала, що напередодні вбивства він неодноразово переглядав фрагмент фільму “Безславні виродки” із розбиттям голови.У Ковельському міськрайонному суді відтворили відео слідчого експерименту за участю обвинуваченого у вбивстві Максима Терлецького, який розповів, що вбивство скоїв його брат, а він допоміг перенести тіло. Його показання містили розбіжності з показаннями свідків, що врахував суд при ухваленні вироку. 28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку у справі вбивства Литкіної.

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