вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер багаторічний очільник Павлівського пивзаводу

Помер багаторічний очільник Павлівського пивзаводу
Відійшов у вічність багаторічний директор «Павлівського пивоварного заводу» в Іваничівському районі Микола Семенович Пікута.

Про це повідомляє БУГ, посилаючись на допис журналіста В’ячеслава Стрия.

«Світла пам’ять щирому українцю – багатолітньому директору Павлівського пивзаводу Миколі Пікуті», – пише журналіст.

Помер багаторічний очільник Павлівського пивзаводу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: помер, Іваничі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі баскетболісти перемогли у 2 турі чемпіонату України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 22:59
Через волинський пункт пропуску в Україну хотіли завезти крадену іномарку. ФОТО
Сьогодні, 22:20
Помер багаторічний очільник Павлівського пивзаводу
Сьогодні, 21:58
Вбивцям Каті Литкіної відмовили у апеляції, вони відправляться у в'язницю. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Не «пройдуть» навіть помідорні кісточки: у Луцьку презентували проект модернізації очисних споруд
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
Звільнився голова одного з районних судів Волині Звільнився голова одного з районних судів Волині
Сьогодні, 12:28
Волинянин, який помер від коронавірусу, мав супутні хвороби Волинянин, який помер від коронавірусу, мав супутні хвороби
04 липень, 15:54
На Волині влада та поліція перевірили, як ремонтують дорогу На Волині влада та поліція перевірили, як ремонтують дорогу
03 липень, 02:17
Мандрує вокзалами та готує їжу на вогні: що відомо про бабусю, яка більше місяця живе на волинській станції Мандрує вокзалами та готує їжу на вогні: що відомо про бабусю, яка більше місяця живе на волинській станції
26 червень, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку забудовників хочуть зобов'язати зводити підземні паркінги
Сьогодні, 16:49
 1
Луцькі баскетболісти перемогли у 2 турі чемпіонату України з баскетболу 3х3
Сьогодні, 22:59
 0
Через волинський пункт пропуску в Україну хотіли завезти крадену іномарку. ФОТО
Сьогодні, 22:20
 0
Помер багаторічний очільник Павлівського пивзаводу
Сьогодні, 21:58
 0
Вбивцям Каті Литкіної відмовили у апеляції, вони відправляться у в'язницю. ФОТО
Сьогодні, 21:17
 0
Медіа
відео
1/8