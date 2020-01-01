Помер багаторічний очільник Павлівського пивзаводу





Про це повідомляє



«Світла пам’ять щирому українцю – багатолітньому директору Павлівського пивзаводу Миколі Пікуті», – пише журналіст.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшов у вічність багаторічний директор «Павлівського пивоварного заводу» в Іваничівському районі Микола Семенович Пікута.Про це повідомляє БУГ , посилаючись на допис журналіста В’ячеслава Стрия.«Світла пам’ять щирому українцю – багатолітньому директору Павлівського пивзаводу Миколі Пікуті», – пише журналіст.

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