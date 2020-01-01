Помер багаторічний очільник Павлівського пивзаводу
Сьогодні, 21:58
Відійшов у вічність багаторічний директор «Павлівського пивоварного заводу» в Іваничівському районі Микола Семенович Пікута.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на допис журналіста В’ячеслава Стрия.
«Світла пам’ять щирому українцю – багатолітньому директору Павлівського пивзаводу Миколі Пікуті», – пише журналіст.
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Про це повідомляє БУГ, посилаючись на допис журналіста В’ячеслава Стрия.
«Світла пам’ять щирому українцю – багатолітньому директору Павлівського пивзаводу Миколі Пікуті», – пише журналіст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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