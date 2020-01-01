Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО
Сьогодні, 05:21
Командувач Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України генерал-лейтенант Олександр Набок відзначив головного капелана Волині отця Михайла Бучака.
Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Військові священники ГО «Військові капелани Волині» з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла взяли участь у заходах, проведених Західним територіальним управлінням Національної гвардії України.
Про це повідомив головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак.
Так, біля стели «Герої Небесної сотні – Вони захищали Україну», що на Театральному майдані Луцька, душпастирі відслужили заупокійну літію, яку очолив панотець.
Опісля в домовому храмі Всіх святих землі Волинської, що у приміщенні Волинської православної богословської академії, о. Михайло відслужив молебень за Україну та військо.
В актовій залі ВПБА відбулась лекція «Організація та проведення душпастирської роботи службою військового духовенства (капеланською службою) на Волині», де панотець розповідав про роботу капеланів. За плідну співпрацю, активну громадську позицію, участь у військово-патріотичному та духовному вихованні військовослужбовців Національної гвардії України душпастиря відзначили подякою.
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Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Військові священники ГО «Військові капелани Волині» з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла взяли участь у заходах, проведених Західним територіальним управлінням Національної гвардії України.
Про це повідомив головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак.
Так, біля стели «Герої Небесної сотні – Вони захищали Україну», що на Театральному майдані Луцька, душпастирі відслужили заупокійну літію, яку очолив панотець.
Опісля в домовому храмі Всіх святих землі Волинської, що у приміщенні Волинської православної богословської академії, о. Михайло відслужив молебень за Україну та військо.
В актовій залі ВПБА відбулась лекція «Організація та проведення душпастирської роботи службою військового духовенства (капеланською службою) на Волині», де панотець розповідав про роботу капеланів. За плідну співпрацю, активну громадську позицію, участь у військово-патріотичному та духовному вихованні військовослужбовців Національної гвардії України душпастиря відзначили подякою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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