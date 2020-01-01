Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО

Командувач Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України генерал-лейтенант Олександр Набок відзначив головного капелана Волині отця Михайла Бучака.Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.Військові священники ГО «Військові капелани Волині» з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла взяли участь у заходах, проведених Західним територіальним управлінням Національної гвардії України.Про це повідомив головний військовий капелан єпархії протоієрейТак, біля стели «Герої Небесної сотні – Вони захищали Україну», що на Театральному майдані Луцька, душпастирі відслужили заупокійну літію, яку очолив панотець.Опісля в домовому храмі Всіх святих землі Волинської, що у приміщенні Волинської православної богословської академії, о. Михайло відслужив молебень за Україну та військо.В актовій залі ВПБА відбулась лекція «Організація та проведення душпастирської роботи службою військового духовенства (капеланською службою) на Волині», де панотець розповідав про роботу капеланів. За плідну співпрацю, активну громадську позицію, участь у військово-патріотичному та духовному вихованні військовослужбовців Національної гвардії України душпастиря відзначили подякою.