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Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО

Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО
Командувач Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України генерал-лейтенант Олександр Набок відзначив головного капелана Волині отця Михайла Бучака.

Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

Військові священники ГО «Військові капелани Волині» з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла взяли участь у заходах, проведених Західним територіальним управлінням Національної гвардії України.
Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО

Про це повідомив головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак.

Так, біля стели «Герої Небесної сотні – Вони захищали Україну», що на Театральному майдані Луцька, душпастирі відслужили заупокійну літію, яку очолив панотець.
Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО

Опісля в домовому храмі Всіх святих землі Волинської, що у приміщенні Волинської православної богословської академії, о. Михайло відслужив молебень за Україну та військо.
Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО

В актовій залі ВПБА відбулась лекція «Організація та проведення душпастирської роботи службою військового духовенства (капеланською службою) на Волині», де панотець розповідав про роботу капеланів. За плідну співпрацю, активну громадську позицію, участь у військово-патріотичному та духовному вихованні військовослужбовців Національної гвардії України душпастиря відзначили подякою.
Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО
Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО

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Теги: Волинь, ПЦУ
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