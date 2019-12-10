У Ковелі батьки зможуть зареєструвати новонароджених у пологовому

У Ковелі працівники ЦНАПу надаватимуть послуги з реєстрації дитини у пологовому будинку.Про це йшлося під час засідання постійної комісії з питань дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів, - повідомляє пресслужба Ковельської міськради.Комісія погодила проєкти рішень про утворення віддалених робочих місць управління «Центр надання адміністративних послуг» та затвердження графіків їх роботи.Для створення зручностей батькам новонароджених дітей та можливостей скористатися комплексною послугою «єМалятко» безпосередньо у пологовому будинку Ковельського МТМО у закладі працюватимуть фахівці ЦНАПу у понеділок, вівторок, середу, четвер з 11.00 до 14.00 год. та в п'ятницю - з 11.00 до 13.00 год.Йдеться про: реєстрацію народження дитини; реєстрацію місця проживання дитини; призначення допомоги при народженні дитини; реєстрацію народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я; видачу посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (за певних умов); реєстрацію в демографічному реєстрі; визначення походження народження дитини (якщо батьки не перебувають у зареєстрованому шлюбі); реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; визначення належності дитини до громадянства України.У рамках договорів про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту «Надання адміністративних послуг» з Білинською та Ружинською сільськими радами Ковельського і Турійського районів адміністратори ЦНАПу вестимуть прийом тамтешніх мешканців за наступним графіком. У селі Білин (вул. Лесі Українки, 3) - вівторок: з 9:00 до 13:00 год., четвер: з 9:00 до 13:00 год. У селі Ружин (вул. Центральна, 1-в) - понеділок: з 9:00 до 13:00 год. середа: з 9:00 до 13:00 год.