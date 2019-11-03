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Луцькі баскетболісти перемогли у 2 турі чемпіонату України з баскетболу 3х3

Луцькі баскетболісти перемогли у 2 турі чемпіонату України з баскетболу 3х3
Команда «Промбудсфера», в складі якої виступають гравці БК «Старий Луцьк-Університет», стала переможцем другого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3.

Турнір відбувся 18-го липня, в Одесі, - про це повідомляє пресслужба БК "Старий Луцьк".

На турнір поїхали 4 гравці луцького клубу – Максим Дейна, Петро Глушко, Володимир Коцько та Дмитро Швагринський. Лучани з першого місця вийшли до чвертьфіналу. На цьому етапі на наших хлопців чекала команда «Білі дикі коні». Суперники зуміли нав’язати боротьбу «Промбудсфері», однак з рахунком 17-14 перемогу святкувала наша команда.

У півфіналі лучани зустрілися із житомирською командою «Профільтех», яка мала більше часу на відпочинок і на старті матчу володіла перевагою. Тим не менш, волиняни продемонстрували бійцівські якості і вирвали перемогу 19-18 завдяки «базеру» Володимира Коцька.

У фіналі «Промбудсфера» зустрілася з командою «Контора», в складі якої грали досвідчені Адедиран, Кодола та Алексейчик. Початок матчу видався рівним, однак згодом лучани заволоділи перевагою і впевнено перемогли з рахунком 21-13. «Промбудсфера» отримала сертифікат на 25 тисяч гривень, а MVР турніру став Дмитро Швагринський.

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Теги: баскетбол, спорт, Волинь
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