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У 2020-му українців поменшало більше, ніж на 100 тисяч

У 2020-му українців поменшало більше, ніж на 100 тисяч
Чисельність населення України на 1 червня склала понад 41 785 тисяч осіб. У період з січня по травень воно скоротилося більш як на 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Державної служби статистики України.

Згідно з даними, чисельність населення в Україні за оцінкою на 1 червня 2020 року склала 41 785,8 тисяч осіб.

У той час як протягом січня-травня 2020 року чисельність населення скоротилася на 116,7 тисячі осіб.

Крім того, суттєвим залишається перевищення числа померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених.

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Теги: Україна, населення
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