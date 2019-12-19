У 2020-му українців поменшало більше, ніж на 100 тисяч





Про це повідомляє



Згідно з даними, чисельність населення в Україні за оцінкою на 1 червня 2020 року склала 41 785,8 тисяч осіб.



У той час як протягом січня-травня 2020 року чисельність населення скоротилася на 116,7 тисячі осіб.



Крім того, суттєвим залишається перевищення числа померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чисельність населення України на 1 червня склала понад 41 785 тисяч осіб. У період з січня по травень воно скоротилося більш як на 100 тисяч осіб.Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Державної служби статистики України.Згідно з даними, чисельність населення в Україні за оцінкою на 1 червня 2020 року склала 41 785,8 тисяч осіб.У той час як протягом січня-травня 2020 року чисельність населення скоротилася на 116,7 тисячі осіб.Крім того, суттєвим залишається перевищення числа померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених.

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