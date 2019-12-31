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«Індекс Біг-Маку»: гривня потрапила до ТОП-5 найбільш недооцінених валют світу

«Індекс Біг-Маку»: гривня потрапила до ТОП-5 найбільш недооцінених валют світу
Так званий «індекс Біг-Маку» (The Big Mac Index) вкотре продемонстрував, що українська гривня є однією з найбільш недооцінених валют світу.

Відповідний індекс розраховує журнал The Economist, - пише Громадське.

У дослідженні оцінюється вартість бургера «Біг-Мак» з мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s у решті країн у порівнянні з базовим показником — ціною цього бургера у США.

Так, станом на липень у США Біг-Мак коштує 5,71 долара, а в Україні — 59 гривень. За «індексом Біг-Маку» курс гривні повинен становити 10,33, а в реальності гривня куди дешевша — 27,13, тобто вона недооцінена на 61,9%.

За цим індексом гривня є четвертою найбільш недооціненою валютою світу, вище лише південноафриканський ранд (-67,4%), російський рубль (-66,5%) та турецька ліра (-64,3).

Водночас найбільш переоціненою валютою виявився швейцарський франк (20,9%).

Зазначимо, що «індекс Біг-Маку» розраховує «справедливу» вартість валют на основі їхньої купівельної спроможності. Це дослідження проводять щороку з 1986 року.

В основі дослідження лежить вартість бургера «Біг-Мак», що продається у мережі фаст-фудів «МакДоналдс». Вважається, що у собівартість такого бургера входять основні харчові продукти, оплата праці, транспортні та податкові витрати, просумувавши які можна отримати узагальнений «споживчий кошик», вартістю якого і міряють обмінний курс валют відносно долара.

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Теги: гроші, гривня
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