Вперше в історії: цьогоріч не відбудеться церемонія вручення «Золотого м’яча»





За словами головного редактора видання Паскаля Ферре, нинішній рік не можна розглядати як звичайний через пандемію, і жодних критеріїв відбору для нагороду не було виконано, - пише



«Це рішення не тішить нас, але воно здається найбільш відповідальним. А збереження довіри до такої нагороди і її авторитету означає і забезпечення її бездоганності протягом тривалого часу», – мовиться у повідомленні.



«Золотий м’яч» вручають щороку з 1956 і до цього нагородження ніколи не скасовували.



Через пандемію всі європейські чемпіонати, окрім чемпіонату Білорусі, та єврокубки було зупинено. Влітку відновилася більшість з них, але матчі проходять за порожніх трибун. Єврокубки дограватимуть у серпні за спрощеною схемою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Французький журнал France Football вперше в історії не вручатиме «Золотий м’яч» (Ballon d’Or) – нагороду найкращому футболісту року у Європі.За словами головного редактора видання, нинішній рік не можна розглядати як звичайний через пандемію, і жодних критеріїв відбору для нагороду не було виконано, - пише Радіо Свобода «Це рішення не тішить нас, але воно здається найбільш відповідальним. А збереження довіри до такої нагороди і її авторитету означає і забезпечення її бездоганності протягом тривалого часу», – мовиться у повідомленні.«Золотий м’яч» вручають щороку з 1956 і до цього нагородження ніколи не скасовували.Через пандемію всі європейські чемпіонати, окрім чемпіонату Білорусі, та єврокубки було зупинено. Влітку відновилася більшість з них, але матчі проходять за порожніх трибун. Єврокубки дограватимуть у серпні за спрощеною схемою.

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