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Вперше в історії: цьогоріч не відбудеться церемонія вручення «Золотого м’яча»

Вперше в історії: цьогоріч не відбудеться церемонія вручення «Золотого м’яча»
Французький журнал France Football вперше в історії не вручатиме «Золотий м’яч» (Ballon d’Or) – нагороду найкращому футболісту року у Європі.

За словами головного редактора видання Паскаля Ферре, нинішній рік не можна розглядати як звичайний через пандемію, і жодних критеріїв відбору для нагороду не було виконано, - пише Радіо Свобода.

«Це рішення не тішить нас, але воно здається найбільш відповідальним. А збереження довіри до такої нагороди і її авторитету означає і забезпечення її бездоганності протягом тривалого часу», – мовиться у повідомленні.

«Золотий м’яч» вручають щороку з 1956 і до цього нагородження ніколи не скасовували.

Через пандемію всі європейські чемпіонати, окрім чемпіонату Білорусі, та єврокубки було зупинено. Влітку відновилася більшість з них, але матчі проходять за порожніх трибун. Єврокубки дограватимуть у серпні за спрощеною схемою.

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Теги: спорт, футбол, Золотий м'яч
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