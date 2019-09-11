У Ковелі 61 випускник отримає золоті та срібні медалі
Сьогодні, 03:09
Цьогоріч у Ковелі 366 випускників успішно закінчують навчальний рік.
Серед випускників є й учні, які закінчили школу з відзнакою. Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У скарбничці одинадцятикласників 61 медаль: 46 золотих та 15 срібних. Лідером серед навчальних закладів Ковеля за кількістю меділістів став ліцей № 7. Випускники цього закладу загальної середньої освіти отримали 12 відзнак. Чудовий результат також продемонстрували вихованці спеціалізованої школи № 3 – 11 медалей та Ліцею № 1 – 9.
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Серед випускників є й учні, які закінчили школу з відзнакою. Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У скарбничці одинадцятикласників 61 медаль: 46 золотих та 15 срібних. Лідером серед навчальних закладів Ковеля за кількістю меділістів став ліцей № 7. Випускники цього закладу загальної середньої освіти отримали 12 відзнак. Чудовий результат також продемонстрували вихованці спеціалізованої школи № 3 – 11 медалей та Ліцею № 1 – 9.
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