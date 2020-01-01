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Курс валют у Луцьку на 21 липня

Курс валют у Луцьку на 21 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.45, а продаж – 27.70.

Євро при купівлі становить – 31.20, продажу – 31.55.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.85, продаж – 7.05.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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