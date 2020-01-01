Курс валют у Луцьку на 21 липня





Євро при купівлі становить – 31.20, продажу – 31.55.



Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.85, продаж – 7.05.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.45, а продаж – 27.70.Євро при купівлі становить – 31.20, продажу – 31.55.Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.85, продаж – 7.05.

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