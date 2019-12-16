На Львівській уже поселилися бомжі, – Пустовіт про прибирання в місті

КП «Луцькспецкомунтранс» зобов’язали очищати територію довкола смітників у місті.Про це йшлося у вівторок, 21 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.За словами в.о. мера Луцька, у мерію надходить багато скарг на те, що в місті не прибирають території навколо смітників.«Треба звернути увагу «Луцькспецкомунтрансу». Хай вони розбираються х предстаниками ОСББ, управляючих структур. Багато скарг на те, що не вивозять гілля, розкидане сміття. Там уже бомжі поселилися на Львівській. До речі, зверніть увагу на вулицю Львівську», - наголосив Пустовіт.Директор департаменту ЖКГвідзначив, щодо наведення ладу на вулиці Львівській звернулися у поліцію.«Сьогодні там має бути порядок», - додав він.Головне фото – ілюстративне.