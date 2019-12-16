На Львівській уже поселилися бомжі, – Пустовіт про прибирання в місті
Сьогодні, 09:25
КП «Луцькспецкомунтранс» зобов’язали очищати територію довкола смітників у місті.
Про це йшлося у вівторок, 21 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, у мерію надходить багато скарг на те, що в місті не прибирають території навколо смітників.
«Треба звернути увагу «Луцькспецкомунтрансу». Хай вони розбираються х предстаниками ОСББ, управляючих структур. Багато скарг на те, що не вивозять гілля, розкидане сміття. Там уже бомжі поселилися на Львівській. До речі, зверніть увагу на вулицю Львівську», - наголосив Пустовіт.
Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк відзначив, щодо наведення ладу на вулиці Львівській звернулися у поліцію.
«Сьогодні там має бути порядок», - додав він.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йшлося у вівторок, 21 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, у мерію надходить багато скарг на те, що в місті не прибирають території навколо смітників.
«Треба звернути увагу «Луцькспецкомунтрансу». Хай вони розбираються х предстаниками ОСББ, управляючих структур. Багато скарг на те, що не вивозять гілля, розкидане сміття. Там уже бомжі поселилися на Львівській. До речі, зверніть увагу на вулицю Львівську», - наголосив Пустовіт.
Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк відзначив, щодо наведення ладу на вулиці Львівській звернулися у поліцію.
«Сьогодні там має бути порядок», - додав він.
Головне фото – ілюстративне.
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