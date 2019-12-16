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На Львівській уже поселилися бомжі, – Пустовіт про прибирання в місті

На Львівській уже поселилися бомжі, – Пустовіт про прибирання в місті
КП «Луцькспецкомунтранс» зобов’язали очищати територію довкола смітників у місті.

Про це йшлося у вівторок, 21 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.

За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, у мерію надходить багато скарг на те, що в місті не прибирають території навколо смітників.

«Треба звернути увагу «Луцькспецкомунтрансу». Хай вони розбираються х предстаниками ОСББ, управляючих структур. Багато скарг на те, що не вивозять гілля, розкидане сміття. Там уже бомжі поселилися на Львівській. До речі, зверніть увагу на вулицю Львівську», - наголосив Пустовіт.

Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк відзначив, щодо наведення ладу на вулиці Львівській звернулися у поліцію.

«Сьогодні там має бути порядок», - додав він.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Львівська, бомжі, Луцьк
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