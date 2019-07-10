На Волині втопився чоловік: тіло шукали водолази
Сьогодні, 09:27
За минулу добу на території Волинської області зареєстрували 1 випадок загибелі людей на воді.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що ще 19 липня приблизно о 20:22 пішов купатись до місцевого ставку і не повернувся мешканець села Галузія Маневицького району 1969 р.н.
Тіло загиблого знайшли водолази – рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС у Волинській області.
Додають таклж, що з початку року на Волині загинуло на водоймах 26 людей, з них – 4-о дітей.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що ще 19 липня приблизно о 20:22 пішов купатись до місцевого ставку і не повернувся мешканець села Галузія Маневицького району 1969 р.н.
Тіло загиблого знайшли водолази – рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС у Волинській області.
Додають таклж, що з початку року на Волині загинуло на водоймах 26 людей, з них – 4-о дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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