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На Волині втопився чоловік: тіло шукали водолази

На Волині втопився чоловік: тіло шукали водолази
За минулу добу на території Волинської області зареєстрували 1 випадок загибелі людей на воді.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Інформують, що ще 19 липня приблизно о 20:22 пішов купатись до місцевого ставку і не повернувся мешканець села Галузія Маневицького району 1969 р.н.

Тіло загиблого знайшли водолази – рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС у Волинській області.

Додають таклж, що з початку року на Волині загинуло на водоймах 26 людей, з них – 4-о дітей.

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Теги: утоплення, Галузія, Волинь
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