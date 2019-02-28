«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО

Усього за декілька хвилин їзди автівкою від центру Луцька у селі Жидичин подружжятастворило власну лавандову плантацію, кажуть – то їхня третя дитина, місце спокою і натхнення після стресових робочих буднів. Кожна квіточка на цьому полі згодом «піде» на виробництво натуральних ефірних масел та гідролату лаванди. Марія Родзь давно ґрунтовно цікавиться ароматерапією.завітало в гості на лавандову ферму PYRITY, яку подружжя відкрило для відвідувачів лише декілька днів тому.Марія Родзь – лікар у Волинському обласному медичному центрі онкології. Робота, каже жінка, дуже важка в емоційному плані. Тож лавандова ферма – своєрідна можливість відновити сили, найперше – емоційний ресурс. Для Марії, якій доводиться бачити і відчувати чимало болю в робочих буднях, лавандове поле стало певним способом медитації.Ефірні масла в житті Марії Родзь з’явилися три роки тому, вона закінчила курси і далі продовжує навчання у французькій школі, аби вдосконалювати і поглиблювати свої знання про ефіри. До цієї справи ставиться дуже прискіпливо, тож щоразу, замовляючи продукт із Європи, звертає увагу не лише на склад, але й на країну походження кожного із компонентів. Каже, колись дуже здивувалася, що на багатьох баночках ефірної олії з лаванди, яку замовляла з Європи, країною виробником була вказана Україна. Тоді Марія вирішила, чому б і собі не спробувати висадити лавандове поле на Волині.«Раніше такі лавандові поля були здебільшого в Криму. Років три тому ми із чоловіком вирішили, що погода і клімат дозволяють цим займатися і в нас, тим паче, що в лаванду я закохана давно. Поїхали відвідати такі ж лавандові ферми у Польщі, минулого року бували у Провансі на лавандових фестивалях, ідеєю перейнялися ще більше», – розповідає Марія.За її словами, лаванда має понад тисячу лікувальних властивостей і «обходить» у цьому більшість трав, що ростуть на Волині: антидепресивні, протизапальні, болезаспокійливі, противірусні, антибактерійні та інші.У себе ж на полі подружжя Родзів висадило не лише звичну лаванду, але й гібрид квітки – лавандін. Марія пояснила, що рослини хоч і з одного виду, але все ж мають свої відмінності, не лише у зовнішньому вигляді, але й у властивостях. В лавандіна деякі лікувальні властивості трохи менш яскраво виражені, однак саме лавандін в наших умовах приживається краще, тому спочатку вирішили поєднувати.Із цього врожаю жінка робитиме олію та гідролат лаванди, каже, що до того дуже детально вивчала технологію та переймала досвід з інших країн, аби власний продукт вийшов якісним і правильним, сама ж робитиме це вперше.«Є дуже багато нюансів. Не кожне господарство, яке позиціонує себе як «еко», може це зробити правильно, адже, якщо не дотримуватися вимог, то олія вже не матиме того ефекту, що мала б мати. Ми із чоловіком вже все вивчили», – розповідає Марія.Пояснює, що ефірні масла роблять на апараті, який називається аламбік, усе відбувається за принципом дистиляції води, але зі своєю ноткою «магії»: потрібно завантажити достатню кількість трави, через неї проходитиме пара, яка із собою підійматиме олію, потім конденсується разом із водою, вода йде вниз, утворюючи гідролат, а зверху лишається лавандова олія. Тривалість процесу залежить від кількості лаванди в чаші, зазвичай це від години до трьох. Зовсім скоро обіцяє першу серію натуральних масел.«З того часу, як у нашому житті з’явилися ефірні масла, то ліків у аптечці майже немає, лише за нагальної потреби, а так я знаю, яке масло найкраще допоможе у тій чи іншій проблемі і вже вся родина користується цим», – запевнила Марія Родзь і розповіла про декілька основних поєднань, що знадобилися б кожному, хто хоче поберегти власне здоров’я, потішити тіло і душу.Зокрема, на її переконання, ефірна олія м’яти допомагає при головному болі: потрібно взяти невелику кількість і нанести на виски і точку між бровами, так зване «третє око». Чайне редево, евкаліпт, мірт та равінсара мають дуже виражені противірусні ефекти. Лаванда має надзвичайні болезаспокійливі прояви, особливо це стосується м’язевих травм: достатньо зробити масаж із маслом лаванди, біль, каже, як рукою зніме. Також, коли людина у стресі, лаванда дуже гармонізує психоемоційний стан, не просто лікує, а допомагає людині м’яко і обережно знайти гармонію.Нині на плантації Родзів лаванда розквітла приблизно на 10 сотках землі, ще приблизно на восьми її нещодавно тільки висадили, тож наступного року і ця площа вже тішитиме око квітами. У планах – понад гектар лавандового поля. Адже поруч – велика площа, яка наразі засіяна соєю, але теж належить власникам лавандової плантації. Тож, ймовірно, зовсім скоро під Луцьком буде чимала площа лавандового раю.