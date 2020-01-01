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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Двоє людей померли і 37 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 21 липня

Двоє людей померли і 37 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 21 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 7, Луцький район – 5, Любешівський район – 6, Ківерцівський район – 4, Ковельський район - 4, Маневицький район – 3, Старовижівський район – 3, Любомльський район – 2, Іваничівський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1.

Одужало за добу 73 особи, в тому числі 3 дітей та 9 медичних працівників. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк та Ратнівського району), - інформують у Волинській ОДА.

Загалом станом на 21 липня в області зареєстрували 3318 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2216 осіб. 77 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 742 випадки, в т.ч. 16 летальних;
• Луцький район – 260 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 390 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 385 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 247 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 198 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 66 випадків;
• Горохівський район – 137 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 110 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 79 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 48 випадків;
• Рожищенський район – 44 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 40 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 38 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 18 809 осіб, в тому числі за останню добу – 48 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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