Двоє людей померли і 37 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 21 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 7, Луцький район – 5, Любешівський район – 6, Ківерцівський район – 4, Ковельський район - 4, Маневицький район – 3, Старовижівський район – 3, Любомльський район – 2, Іваничівський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1.Одужало за добу 73 особи, в тому числі 3 дітей та 9 медичних працівників. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці м.Луцьк та Ратнівського району), - інформують у Волинській ОДА.Загалом станом на 21 липня в області зареєстрували 3318 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2216 осіб. 77 випадків хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 742 випадки, в т.ч. 16 летальних;• Луцький район – 260 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 390 випадків, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 385 випадків, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 243 випадки, в т.ч. 8 летальних;• Ратнівський район – 163 випадки, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 247 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 198 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 66 випадків;• Горохівський район – 137 випадків, в тому числі 1 летальний;• Маневицький район – 110 випадків, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 79 випадків, в тому числі 1 летальний;• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 48 випадків;• Рожищенський район – 44 випадки, в тому числі 2 летальних;• Локачинський район – 40 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 38 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 18 809 осіб, в тому числі за останню добу – 48 осіб.