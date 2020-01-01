Захоплення заручників у Луцьку: на місце терміново вилетів Аваков
Сьогодні, 12:31
На Волинь вилетів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Слідчі поліції Волинської області попередньо кваліфікували за статтею 147 Кримінального кодексу України дії чоловіка, який захопив автобус із пасажирами у Луцьку, - пише управління комунікації Національної поліції України.
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Відповідну інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Стаття передбачає кримінальну відповідальність за захоплення заручників. Покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Зазначається, що Арсен Аваков координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Слідчі поліції Волинської області попередньо кваліфікували за статтею 147 Кримінального кодексу України дії чоловіка, який захопив автобус із пасажирами у Луцьку, - пише управління комунікації Національної поліції України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відомо про ймовірного терориста, який захопив автобус із заручниками у Луцьку
Відповідну інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Стаття передбачає кримінальну відповідальність за захоплення заручників. Покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Зазначається, що Арсен Аваков координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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