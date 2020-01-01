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Захоплення заручників у Луцьку: на місце терміново вилетів Аваков

Захоплення заручників у Луцьку: на місце терміново вилетів Аваков
На Волинь вилетів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Слідчі поліції Волинської області попередньо кваліфікували за статтею 147 Кримінального кодексу України дії чоловіка, який захопив автобус із пасажирами у Луцьку, - пише управління комунікації Національної поліції України.

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Відповідну інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Стаття передбачає кримінальну відповідальність за захоплення заручників. Покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Зазначається, що Арсен Аваков координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.



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Теги: терорист, заручники, Луцьк
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