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Волинянин позичив у жінки 1000 євро і не повернув

Волинянин позичив у жінки 1000 євро і не повернув
38-річну мешканку міста Володимир-Волинський ошукав чоловік. Робітник, що проводив у жінки ремонт, позичив 1000 євро, начебто на будматеріали, проте гроші так і не повернув.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Встановили, що сталося це 26-го липня близько 11:00 за місцем проживання заявниці. Робітник, що працював над ремонтом у неї вдома, позичив під розписку 1000 євро та наразі їх не повернув. Мотивував це тим, що захворів і не має фізичної можливості повернути гроші.

Правоохоронці встановили, шахрайські дії відносно жительки міста вчинив 48-річний житель села Затурці Локачинського району. Його не затримували.

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Теги: робітник, гроші, позика
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