Волинянин позичив у жінки 1000 євро і не повернув
Сьогодні, 12:53
38-річну мешканку міста Володимир-Волинський ошукав чоловік. Робітник, що проводив у жінки ремонт, позичив 1000 євро, начебто на будматеріали, проте гроші так і не повернув.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Встановили, що сталося це 26-го липня близько 11:00 за місцем проживання заявниці. Робітник, що працював над ремонтом у неї вдома, позичив під розписку 1000 євро та наразі їх не повернув. Мотивував це тим, що захворів і не має фізичної можливості повернути гроші.
Правоохоронці встановили, шахрайські дії відносно жительки міста вчинив 48-річний житель села Затурці Локачинського району. Його не затримували.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Встановили, що сталося це 26-го липня близько 11:00 за місцем проживання заявниці. Робітник, що працював над ремонтом у неї вдома, позичив під розписку 1000 євро та наразі їх не повернув. Мотивував це тим, що захворів і не має фізичної можливості повернути гроші.
Правоохоронці встановили, шахрайські дії відносно жительки міста вчинив 48-річний житель села Затурці Локачинського району. Його не затримували.
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