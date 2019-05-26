Волинянин позичив у жінки 1000 євро і не повернув





Про це



Встановили, що сталося це 26-го липня близько 11:00 за місцем проживання заявниці. Робітник, що працював над ремонтом у неї вдома, позичив під розписку 1000 євро та наразі їх не повернув. Мотивував це тим, що захворів і не має фізичної можливості повернути гроші.



Правоохоронці встановили, шахрайські дії відносно жительки міста вчинив 48-річний житель села Затурці Локачинського району. Його не затримували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 38-річну мешканку міста Володимир-Волинський ошукав чоловік. Робітник, що проводив у жінки ремонт, позичив 1000 євро, начебто на будматеріали, проте гроші так і не повернув.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Встановили, що сталося це 26-го липня близько 11:00 за місцем проживання заявниці. Робітник, що працював над ремонтом у неї вдома, позичив під розписку 1000 євро та наразі їх не повернув. Мотивував це тим, що захворів і не має фізичної можливості повернути гроші.Правоохоронці встановили, шахрайські дії відносно жительки міста вчинив 48-річний житель села Затурці Локачинського району. Його не затримували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію