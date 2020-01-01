«Якщо почнеться штурм, я взірву автобус», – ймовірний терорист про заручників у Луцьку





Лучанка, яка перебуває в автобусі, сама вийшла на зв'язок з журналістами видання



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Чоловік вимагає максимально поширити його вимоги.



Наводимо спілкування з ним дослівно::



“Максим Плохой”: Ви вже поширили мої вимоги?



Перший: Ні. Ми ще нічого не отримали.



“Максим Плохой”: Вам зараз власниця цього телеоноа... В мене є певні вимоги кароче. Якщо їх не виконають тобто.. Замінована одна вибухівка в людному місці Луцька. Замінований автобус, куча автоматичної зброї. Куча гранат. Зрозуміло?



Перший: Так. Зрозуміло.



“Максим Плохой”: Мене звати Максім Плахой. ...Заходити в ВК під цим псевдонімом, в соціальних сєтях я Максим Плахой. Там виложено відео і вся інформація



Перший: А скільки у вас людей? Як вони себе почувають?



“Максим Плохой”: Людей багато, повний автобус, є діти, є вагітні. Як почуваються - це вже наше. Це вже хай держава піклується. Вона ж піклується про людей.



Перший: А ви можете нам озвучити свої вимоги?



“Максим Плохой”: Ти послухай мене! Я сказав підтягуй побільше журналістів. Тому що якщо почнеться штурм, я взірву автобус. І не тільки автобус. А й дистанційно взірветься бомба в людному місці.



Перший: А ви можете нам повторити ваші вимоги?



“Максим Плохой”: Та я тобі не буду повторювати вимоги, вони написані нахрен є!!! Тобі скидувалося на вайбер блять!.



Спілкування відбувалося через телефон волинянки, з якою зв'язався “Перший”. Вона сама шукала вихід на журналістів, очевидно на вимогу терориста. Після розмови з ним вона додала:



“Будь ласка, чим побільше... просто поширте. Якщо ті вимоги будуть виконані. Це не є якісь вимоги... Влада може їх виконати. Знаєте, саме головне, що влада може їх виконати! Діло в тому чи вони хочуть! Це мінімальні вимоги. І Зеленський може сказати по всій Україні, щоб подивитися фільм “Земляне”! І ті інші, що є в тих вимога, теж можуть сказати”.



Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналісти поговорили із однією з заручниць луцького терориста. Вдалося поспілкуватися і з самим чоловіком, який називає себе Максим Плохой. Той спілкується чистою українською мовою, помітно нервує.Лучанка, яка перебуває в автобусі, сама вийшла на зв'язок з журналістами видання "Перший" Чоловік вимагає максимально поширити його вимоги.Наводимо спілкування з ним дослівно::“Максим Плохой”: Ви вже поширили мої вимоги?Перший: Ні. Ми ще нічого не отримали.“Максим Плохой”: Вам зараз власниця цього телеоноа... В мене є певні вимоги кароче. Якщо їх не виконають тобто.. Замінована одна вибухівка в людному місці Луцька. Замінований автобус, куча автоматичної зброї. Куча гранат. Зрозуміло?Перший: Так. Зрозуміло.“Максим Плохой”: Мене звати Максім Плахой. ...Заходити в ВК під цим псевдонімом, в соціальних сєтях я Максим Плахой. Там виложено відео і вся інформаціяПерший: А скільки у вас людей? Як вони себе почувають?“Максим Плохой”: Людей багато, повний автобус, є діти, є вагітні. Як почуваються - це вже наше. Це вже хай держава піклується. Вона ж піклується про людей.Перший: А ви можете нам озвучити свої вимоги?“Максим Плохой”: Ти послухай мене! Я сказав підтягуй побільше журналістів. Тому що якщо почнеться штурм, я взірву автобус. І не тільки автобус. А й дистанційно взірветься бомба в людному місці.Перший: А ви можете нам повторити ваші вимоги?“Максим Плохой”: Та я тобі не буду повторювати вимоги, вони написані нахрен є!!! Тобі скидувалося на вайбер блять!.Спілкування відбувалося через телефон волинянки, з якою зв'язався “Перший”. Вона сама шукала вихід на журналістів, очевидно на вимогу терориста. Після розмови з ним вона додала:“Будь ласка, чим побільше... просто поширте. Якщо ті вимоги будуть виконані. Це не є якісь вимоги... Влада може їх виконати. Знаєте, саме головне, що влада може їх виконати! Діло в тому чи вони хочуть! Це мінімальні вимоги. І Зеленський може сказати по всій Україні, щоб подивитися фільм “Земляне”! І ті інші, що є в тих вимога, теж можуть сказати”.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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