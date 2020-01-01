Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
Сьогодні, 13:30
Терорист, який тримає заручників в автобусі на Театральному майдані Луцька, свого часу написав книгу "Філософія злочинця".
Побачила світ книга "Философия преступника. Апология свободы. Антисистема" у 2014 році тиражем 400 екземплярів у "Волинполіграфі". На перший погляд здається, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя ймовірного терориста, котрий називає себе Максим Плохой.
У книзі йдеться про те, що Максима Плохого в 11 класі затримали з рушницею на ринку, адже "надивившись бойовиків, вирішив стати крутим", вчився у духовній семінарії, розчарувався в церкві і потрапив у монастир тоді, коли там облаштували в'язницю. Ймовірний терорист, якщо вірити книзі, відсидів 6 років за бандитизм. Окрім того, Максим Плохой каже, що вчився в школі селища Іваничі, де вчитель Юрій Лелюков накрив собою гранату і врятував учнів.
Деякі цитати з книги:
"Пришло время рассказать о том, как я стал плохим. Родители мои появились на свет в крестьянских семьях и детство, прошедшее в глухих сёлах Западной Украины, было несладким. В семье отца было десять детей, сам он учился в школе через день, нужно было пасти коров и работать. Это не помешало ему после школы поступить в институт, потом в аспирантуру и стать доцентом в политехе, изобретателем СССР. Он много работал на благо семьи, я всегда гордился своим отцом. В четверг меня вызвал оперативный работник колонии и сообщил, что отец умер. Прошу у Души Мира, чтобы приняла и успокоила его душу.
Мама моя всю жизнь проработала в школах учителем русского языка и литературы. Всю жизнь трудится, не покладая рук. Рос я в семье интеллигентов, и были все предпосылки, что с меня «будет толк». В 11-ом классе меня задержали на базаре с обрезом охотничьего ружья и нунчаками. Насмотревшись боевиков, решил стать крутым. Завели уголовное дело, но благодаря связям отца его замяли. После окончания школы отец пристроил меня в институт, в котором преподавал. Проучился я там несколько месяцев и уехал, ничего никому не сказав, с приятелем и новым обрезом ружья в Одессу на поиски приключений".
***
"Для начала нужно было поступить в духовную семинарию, что я и сделал. Пробыл я там несколько месяцев. Помню, радостно было у меня первое время на душе и я еще больше укрепился в своем решении уйти в монастырь. Но со временем наступило прозрение - я увидел лживость церкви и её служителей. Мне стало противно находится в её лоне. Религия, церковь, которая не способствует человеку познать себя, а лишь мзду берёт за своё посредничество между человеком и Богом и вселяет страх и неуверенность в души, - не могла стать моим самовыражением".
***
"А в монастырь я все-таки попал. Странным образом иногда сбываются наши желания. Уже четыре года живу в монастыре бернардинов, построенным в 1615 году. Странным образом иногда сбываются наши желания. Уже четыре года живу в монастыре бернардинов, построенным в 1615 году. 350 лет монастырь использовался по своему назначению - здесь жили монахи. Энергетика, намоленная ими за столетия, благотворно влияет на души закоренелых преступников. 50 лет, как здесь располагается исправительная колония максимального уровня безопасности. Заключённых здесь человек 500, из них 300 содержатся открыто. Это значит, что они могут находиться на улице в дневное время. Около 80 осужденных находятся в секторе пожизненного лишения свободы. Оставшиеся 120 отбывают наказания в ПКП (помещение камерного типа). Я вхожу в число последних. Из камеры выпускают каждый день на один час в прогулочный дворик.
Камера представляет собой помещение 5 на 5 метров с двумя окнами. Большую часть площади занимают двухъярусные нары на восемь человек.
Сейчас нас семеро. Пятеро отбывают срок за убийство при отягощающих обстоятельствах. Я не вхожу в эту пятерку, осудили меня по статье «бандитизм», как организатора и главаря банды".
***
"Когда я поступил в семинарию с намерением уйти в монастырь - я хотел познать лёгким путем. Через неполный год после ухода из семинарии я уже сидел под следствием в корпусе тюрьмы для малолетних преступников, мне было 17 лет. Душа болит за страдания, причинённые моим родителям. Четыре года назад я сам стал отцом и мне знакомо чувство родительской тревоги".
***
"В 17 лет я был главарём банды, организаторские способности замечались за мной ещё в школе, где я был главой совета класса. Жил отдельно от родителей с красивой девушкой на пять лет старше меня, был при деньгах и в золоте. Я был малолетней сволочью, но сказал бы мне кто-нибудь это тогда, - остался бы калекой.
Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка. Русский язык хоть и богатый, но подобрать слова для описания чувства 18-летнего пацана, опавшего в зону, трудно. Страх, раскаяние, злость, ненависть - это ингредиенты коктейля, который кипел тогда в моем сердце. Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать моё состояние".
***
"Как известно, рыба гниёт с головы. И когда в теленовостях я слышу, как врачи продают людям лекарства от несуществующих болезней, как властьимущие разворовывают деньги для лечения детей и стариков, как матери бросают новорожденных детей и их дети отказываются от родителей, - у меня, преступника, сердце обливается кровью. «Я преступник, я сделал людям много зла», - повтори за мной эти слова, добропорядочный гражданин. Ах, да, я забыл: не пойман - не вор, презумпция невинности вместо совести. Но тогда хоть не судите других за то, что делаете сами, а то аж тошнит от вашего лицемерия. Урон, нанесённый обществу моими преступлениями, ничтожно мал по сравнению с уроном, наносимым действиями недобросовестного властьимущего. Только в отличие от чиновника я честен перед самим собой, не выдаю себя за белого и пушистого".
***
"В 1999 году я отбывал наказание в исправительной колонии усиленного режима г. Дрогобыча. Зашел в зону ОМОН и поставил зэков на колени, в прямом смысле этого слова. Полчаса 2500 человек стояли на коленях, держа руки за головой. Не стали на колени только несколько человек, меня за отказ тянули по бараку за ноги, избивая. Когда я пришёл к стоматологу после последнего ОМОНа в 2006 году приклеивать отвалившийся зубной мост, он с трудом его выровнял и все удивлялся, где я умудрился так его погнуть".
***
"Бездействие из-за боязни последствий противно сильному, жить под чужой волей - страдание для него. Ложь мира вызывает у сильного протест, который Система толкует как преступление. Схемы, позволяющие человеку не думать, - продукт Системы. Спрос на этот продукт огромен, и всё потому, что жизнь по чужой воле для большинства есть благо. Этим успешно пользуются власть и церковь".
***
"Быть, а не казаться - вот мое желание. Быть - это быть плохим. Быть - это быть собою, а если ты ещё не знаешь, кто ты, приходится пробовать".
***
"29 ноября 1984 года в посёлке Иванычи Волынской области учитель начальной военной подготовки школы № 2 старший лейтенант запаса Лелюков Юрий Николаевич демонстрировал старшеклассникам устройство гранаты. Выдернув кольцо, он понял, что граната боевая, на принятие решения было четыре секунды. Выглянув в окно, увидел, что во двор выбрасывать нельзя, там гуляли дети. Дома его ждала жена и двое маленьких детей. Гранату он накрыл своим телом. Я был в классе, где всё произошло, и у него дома тоже был, видел жену и детей. Наш пионерский отряд носил имя Юрия Лелюкова, за что низкий поклон нашему классному руководителю. Тогда менбыло лет 13, поэтому я в полной мере не осознавал величия его поступка. Держава наградила Лелюкова посмертно орденом «Знак почета». Орден, которым обычно награждали ветеранов труда. Государство, которое не в состоянии достойно оценить подвиг своего гражданина, не достойно уважения. О чём думал военрук в эти четыре секунды?.. Где брать силы, чтобы побороть страх, если представится счастье закончить земной путь, как этот Учитель".
***
"Важно различать понятия «преступник» и «злодей» - это не всегда одно и то же. Если я ограблю физическое или юридическое лицо, сколотившее капитал путем злоупотребления, и отдам награбленное на нужды больных детей, меня назовут преступником, но никак не злодеем. Есть злодеи, которых закон не определяет как преступников, те, которые злоупотребляя своим служебным и чужим беспомощным положением, улучшают свое материальное состояние. Банки, фармацевтические компании, табачные концерны, чиновники разных рангов и мастей - все эти злодеи находятся под защитой закона. Преступников-злодеев также необходимо различать на сознательных и несознательных".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Побачила світ книга "Философия преступника. Апология свободы. Антисистема" у 2014 році тиражем 400 екземплярів у "Волинполіграфі". На перший погляд здається, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя ймовірного терориста, котрий називає себе Максим Плохой.
У книзі йдеться про те, що Максима Плохого в 11 класі затримали з рушницею на ринку, адже "надивившись бойовиків, вирішив стати крутим", вчився у духовній семінарії, розчарувався в церкві і потрапив у монастир тоді, коли там облаштували в'язницю. Ймовірний терорист, якщо вірити книзі, відсидів 6 років за бандитизм. Окрім того, Максим Плохой каже, що вчився в школі селища Іваничі, де вчитель Юрій Лелюков накрив собою гранату і врятував учнів.
Деякі цитати з книги:
"Пришло время рассказать о том, как я стал плохим. Родители мои появились на свет в крестьянских семьях и детство, прошедшее в глухих сёлах Западной Украины, было несладким. В семье отца было десять детей, сам он учился в школе через день, нужно было пасти коров и работать. Это не помешало ему после школы поступить в институт, потом в аспирантуру и стать доцентом в политехе, изобретателем СССР. Он много работал на благо семьи, я всегда гордился своим отцом. В четверг меня вызвал оперативный работник колонии и сообщил, что отец умер. Прошу у Души Мира, чтобы приняла и успокоила его душу.
Мама моя всю жизнь проработала в школах учителем русского языка и литературы. Всю жизнь трудится, не покладая рук. Рос я в семье интеллигентов, и были все предпосылки, что с меня «будет толк». В 11-ом классе меня задержали на базаре с обрезом охотничьего ружья и нунчаками. Насмотревшись боевиков, решил стать крутым. Завели уголовное дело, но благодаря связям отца его замяли. После окончания школы отец пристроил меня в институт, в котором преподавал. Проучился я там несколько месяцев и уехал, ничего никому не сказав, с приятелем и новым обрезом ружья в Одессу на поиски приключений".
***
"Для начала нужно было поступить в духовную семинарию, что я и сделал. Пробыл я там несколько месяцев. Помню, радостно было у меня первое время на душе и я еще больше укрепился в своем решении уйти в монастырь. Но со временем наступило прозрение - я увидел лживость церкви и её служителей. Мне стало противно находится в её лоне. Религия, церковь, которая не способствует человеку познать себя, а лишь мзду берёт за своё посредничество между человеком и Богом и вселяет страх и неуверенность в души, - не могла стать моим самовыражением".
***
"А в монастырь я все-таки попал. Странным образом иногда сбываются наши желания. Уже четыре года живу в монастыре бернардинов, построенным в 1615 году. Странным образом иногда сбываются наши желания. Уже четыре года живу в монастыре бернардинов, построенным в 1615 году. 350 лет монастырь использовался по своему назначению - здесь жили монахи. Энергетика, намоленная ими за столетия, благотворно влияет на души закоренелых преступников. 50 лет, как здесь располагается исправительная колония максимального уровня безопасности. Заключённых здесь человек 500, из них 300 содержатся открыто. Это значит, что они могут находиться на улице в дневное время. Около 80 осужденных находятся в секторе пожизненного лишения свободы. Оставшиеся 120 отбывают наказания в ПКП (помещение камерного типа). Я вхожу в число последних. Из камеры выпускают каждый день на один час в прогулочный дворик.
Камера представляет собой помещение 5 на 5 метров с двумя окнами. Большую часть площади занимают двухъярусные нары на восемь человек.
Сейчас нас семеро. Пятеро отбывают срок за убийство при отягощающих обстоятельствах. Я не вхожу в эту пятерку, осудили меня по статье «бандитизм», как организатора и главаря банды".
***
"Когда я поступил в семинарию с намерением уйти в монастырь - я хотел познать лёгким путем. Через неполный год после ухода из семинарии я уже сидел под следствием в корпусе тюрьмы для малолетних преступников, мне было 17 лет. Душа болит за страдания, причинённые моим родителям. Четыре года назад я сам стал отцом и мне знакомо чувство родительской тревоги".
***
"В 17 лет я был главарём банды, организаторские способности замечались за мной ещё в школе, где я был главой совета класса. Жил отдельно от родителей с красивой девушкой на пять лет старше меня, был при деньгах и в золоте. Я был малолетней сволочью, но сказал бы мне кто-нибудь это тогда, - остался бы калекой.
Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка. Русский язык хоть и богатый, но подобрать слова для описания чувства 18-летнего пацана, опавшего в зону, трудно. Страх, раскаяние, злость, ненависть - это ингредиенты коктейля, который кипел тогда в моем сердце. Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать моё состояние".
***
"Как известно, рыба гниёт с головы. И когда в теленовостях я слышу, как врачи продают людям лекарства от несуществующих болезней, как властьимущие разворовывают деньги для лечения детей и стариков, как матери бросают новорожденных детей и их дети отказываются от родителей, - у меня, преступника, сердце обливается кровью. «Я преступник, я сделал людям много зла», - повтори за мной эти слова, добропорядочный гражданин. Ах, да, я забыл: не пойман - не вор, презумпция невинности вместо совести. Но тогда хоть не судите других за то, что делаете сами, а то аж тошнит от вашего лицемерия. Урон, нанесённый обществу моими преступлениями, ничтожно мал по сравнению с уроном, наносимым действиями недобросовестного властьимущего. Только в отличие от чиновника я честен перед самим собой, не выдаю себя за белого и пушистого".
***
"В 1999 году я отбывал наказание в исправительной колонии усиленного режима г. Дрогобыча. Зашел в зону ОМОН и поставил зэков на колени, в прямом смысле этого слова. Полчаса 2500 человек стояли на коленях, держа руки за головой. Не стали на колени только несколько человек, меня за отказ тянули по бараку за ноги, избивая. Когда я пришёл к стоматологу после последнего ОМОНа в 2006 году приклеивать отвалившийся зубной мост, он с трудом его выровнял и все удивлялся, где я умудрился так его погнуть".
***
"Бездействие из-за боязни последствий противно сильному, жить под чужой волей - страдание для него. Ложь мира вызывает у сильного протест, который Система толкует как преступление. Схемы, позволяющие человеку не думать, - продукт Системы. Спрос на этот продукт огромен, и всё потому, что жизнь по чужой воле для большинства есть благо. Этим успешно пользуются власть и церковь".
***
"Быть, а не казаться - вот мое желание. Быть - это быть плохим. Быть - это быть собою, а если ты ещё не знаешь, кто ты, приходится пробовать".
***
"29 ноября 1984 года в посёлке Иванычи Волынской области учитель начальной военной подготовки школы № 2 старший лейтенант запаса Лелюков Юрий Николаевич демонстрировал старшеклассникам устройство гранаты. Выдернув кольцо, он понял, что граната боевая, на принятие решения было четыре секунды. Выглянув в окно, увидел, что во двор выбрасывать нельзя, там гуляли дети. Дома его ждала жена и двое маленьких детей. Гранату он накрыл своим телом. Я был в классе, где всё произошло, и у него дома тоже был, видел жену и детей. Наш пионерский отряд носил имя Юрия Лелюкова, за что низкий поклон нашему классному руководителю. Тогда менбыло лет 13, поэтому я в полной мере не осознавал величия его поступка. Держава наградила Лелюкова посмертно орденом «Знак почета». Орден, которым обычно награждали ветеранов труда. Государство, которое не в состоянии достойно оценить подвиг своего гражданина, не достойно уважения. О чём думал военрук в эти четыре секунды?.. Где брать силы, чтобы побороть страх, если представится счастье закончить земной путь, как этот Учитель".
***
"Важно различать понятия «преступник» и «злодей» - это не всегда одно и то же. Если я ограблю физическое или юридическое лицо, сколотившее капитал путем злоупотребления, и отдам награбленное на нужды больных детей, меня назовут преступником, но никак не злодеем. Есть злодеи, которых закон не определяет как преступников, те, которые злоупотребляя своим служебным и чужим беспомощным положением, улучшают свое материальное состояние. Банки, фармацевтические компании, табачные концерны, чиновники разных рангов и мастей - все эти злодеи находятся под защитой закона. Преступников-злодеев также необходимо различать на сознательных и несознательных".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Виблядок хоче бачити себе революціонером. Але це гімно захопило в заручники, не ментів чи депутатів , а найбеззахисніших: пенсіонерів і дітей, які точно не дадуть йому спротив.
Останні новини
У громаді на Волині відкрили поліцейську станцію. ФОТО
Сьогодні, 13:37
Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
Сьогодні, 13:30
«Якщо почнеться штурм, я взірву автобус», – ймовірний терорист про заручників у Луцьку
Сьогодні, 13:08
Волинянин позичив у жінки 1000 євро і не повернув
Сьогодні, 12:53