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Жив у Луцьку, відсидів у тюрмі: назвали ім'я терориста, який захопив заручників на Театральному майдані. ОНОВЛЕНО

Жив у Луцьку, відсидів у тюрмі: назвали ім'я терориста, який захопив заручників на Театральному майдані. ОНОВЛЕНО
Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, перебував у місцях позбавлення волі. Максим Плохой – це його псевдонім.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус з заручниками. Згодом стало відомо, що його звати Максим Плохой.

Проте, це його несправжнє ім’я. Чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович.

Чоловік відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Саме там він і написав свою книгу «Філософія злочинця».

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Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих та навіть після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції. Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження адекватної людини, щоправда дивакуватої. Він часто міняв номери телефонів і мало говорив про себе конкретної інформації.

Також з офіційних джерел стало відомо, що Максим Кривош примусово лікувався у психіатричній лікарні.

За інформацією видання "Сила правди" тираж його книги – 400 екземплярів, 560 сторінок, видавництво невідоме. Схоже, книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого.

У своїй книзі чоловік пише, що:

– Ріс у родині інтелігентів, проте в дитинстві надивився бойовиків і «решил стать крутым». Тож в 11 класі його затримали на ринку з рушницею, проте завдяки зв’язкам батька справу закрили.

– Навчався у духовній семінарії, але за кілька місяців розчарувався у церкві.

– Був засуджений на вісім років позбавлення волі за створення і керування бандою, покарання відбував на Львівщині.

– Після першого шестрічного ув’язнення вийшов на волю у 24 роки.

Цитата з книги: «Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка».

Повідомляють, що жив у Луцьку, виріс на вулиці Дружби народів. Батько працював чи досі працює у політесі, а мама загинула в ДТП на Світязі. Також у нього в Луцьку проживає брат. Прописаний він офіційно в Дубно, оскільки він там наче одружився.

ОНОВЛЕНО 17:33

Під час брифінгу у Луцьку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував інформацію про лікування Максима Кривоша у психіатричній лікарні.

Фото - луцького активіста Ігоря Алексєєва.
Жив у Луцьку, відсидів у тюрмі: назвали ім'я терориста, який захопив заручників на Театральному майдані. ОНОВЛЕНО


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Теги: Луцьк, заручники, ім'я терориста
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Коментарі 1
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Можливо, уповноважені люди вже саме це і роблять. У нього є брат Богдан, кілька днів тому публікував резюме, шукає роботу в Луцьку. Його і психолога до того автобуса треба на порозмовляти привести
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