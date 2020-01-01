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На Україну суне атмосферний фронт

На Україну суне атмосферний фронт
22 липня через Україну пройде атмосферний фронт.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, завтра буде значно свіжішим повітря на Півночі України та у західних областях. Також дещо знизиться температура повітря на Вінниччині й частині Черкащини.

На решті території України - Південь, Схід та більшість Центру - втримається висока температура повітря, +25+32 градуси.

Вітер буде північно-західний, невеликий або помірний.

"Ми звикли, що, якщо фронт – то дощі. Все правильно. Проте завтра потужний антициклон Albreght так вперто випихатиме фронт, що він просто не встигатиме поналивати потрібних йому, фронту, дощів", - йдеться у повідомлені.

Тому опади ймовірні у прикарпатських областях, а також на Сумщині, Полтавщині, у Харківській та Луганській областях.

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Теги: прогноз, погода, синоптик, Наталка Діденко
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