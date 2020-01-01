На Україну суне атмосферний фронт

22 липня через Україну пройде атмосферний фронт.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикЗа її словами, завтра буде значно свіжішим повітря на Півночі України та у західних областях. Також дещо знизиться температура повітря на Вінниччині й частині Черкащини.На решті території України - Південь, Схід та більшість Центру - втримається висока температура повітря, +25+32 градуси.Вітер буде північно-західний, невеликий або помірний."Ми звикли, що, якщо фронт – то дощі. Все правильно. Проте завтра потужний антициклон Albreght так вперто випихатиме фронт, що він просто не встигатиме поналивати потрібних йому, фронту, дощів", - йдеться у повідомлені.Тому опади ймовірні у прикарпатських областях, а також на Сумщині, Полтавщині, у Харківській та Луганській областях.