На Україну суне атмосферний фронт
Сьогодні, 15:53
22 липня через Україну пройде атмосферний фронт.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, завтра буде значно свіжішим повітря на Півночі України та у західних областях. Також дещо знизиться температура повітря на Вінниччині й частині Черкащини.
На решті території України - Південь, Схід та більшість Центру - втримається висока температура повітря, +25+32 градуси.
Вітер буде північно-західний, невеликий або помірний.
"Ми звикли, що, якщо фронт – то дощі. Все правильно. Проте завтра потужний антициклон Albreght так вперто випихатиме фронт, що він просто не встигатиме поналивати потрібних йому, фронту, дощів", - йдеться у повідомлені.
Тому опади ймовірні у прикарпатських областях, а також на Сумщині, Полтавщині, у Харківській та Луганській областях.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, завтра буде значно свіжішим повітря на Півночі України та у західних областях. Також дещо знизиться температура повітря на Вінниччині й частині Черкащини.
На решті території України - Південь, Схід та більшість Центру - втримається висока температура повітря, +25+32 градуси.
Вітер буде північно-західний, невеликий або помірний.
"Ми звикли, що, якщо фронт – то дощі. Все правильно. Проте завтра потужний антициклон Albreght так вперто випихатиме фронт, що він просто не встигатиме поналивати потрібних йому, фронту, дощів", - йдеться у повідомлені.
Тому опади ймовірні у прикарпатських областях, а також на Сумщині, Полтавщині, у Харківській та Луганській областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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