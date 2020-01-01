Через захоплення заручників на Театральному майдані ЦНАП тимчасово не приймає відвідувачів

Через надзвичайну ситуацію із захопленням автобуса з заручниками на Театральному майдані ЦНАП тимчасово припиняє прийом громадян.Про це повідомляють на сторінці "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку".Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Раніше повідомляли, що терориста зватиПроте чоловіка насправді звати. Також відомо про примусове лікування у психіатричній лікарні.Через надзвичайну ситуацію уВін координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.