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Через захоплення заручників на Театральному майдані ЦНАП тимчасово не приймає відвідувачів

Через захоплення заручників на Театральному майдані ЦНАП тимчасово не приймає відвідувачів
Через надзвичайну ситуацію із захопленням автобуса з заручниками на Театральному майдані ЦНАП тимчасово припиняє прийом громадян.

Про це повідомляють на сторінці "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку".

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

Раніше повідомляли, що терориста звати Максим Плохой. Проте чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі. Також відомо про примусове лікування у психіатричній лікарні.

Через надзвичайну ситуацію у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він координуватиме дії правоохоронних органів на місці події.


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Теги: ЦНАП, заручники, Луцьк
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