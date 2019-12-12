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На Волині росте гриб-гігант

На Волині росте гриб-гігант
На ставах території ДП «Колківського ЛГ» ростуть велетенські гриби.

Про це повідомляє лісове господарство у facebook.

"Так- так, це справді гриб! В народі його називають «порхавка» або «дощовик». Наукова назва (Lycoperdon) — рід грибів родини печерицевих (Agaricaceae),а вони ростуть на ставах території ДП «Колківського ЛГ» і щороку вражають своєю величиною", - йдеться в повідомленні.

Працівники підприємства мають власну прикмету, яка склалася за роки спостереження за цими диво-грибами: чим більші ростуть гриби-дощовики, тим більшим буде урожай лісових грибів.
На Волині росте гриб-гігант
На Волині росте гриб-гігант

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Теги: гриби, Волинь
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