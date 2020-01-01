У поліції розповіли про ситуацію із захопленням заручників у Луцьку станом на 15:45

У Нацполіції Волинської області розповіли про стан ситуаціїПоліцейські допомагають співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події, повідомили у ГУНП у Волинській області.Окрім того, вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник.Особу терориста встановили, це – 44-річний мешканець Рівненської області.Територія середмістя Луцька залишається перекритою задля забезпечення безпеки громадян.Правоохоронці звертаються до містян із проханням не наближатися до місця події та не нагнітати обстановку в соцмережах. Усі задіяні сили скоординовано, працюють задля якнайшвидшого звільнення заручників.