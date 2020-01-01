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У поліції розповіли про ситуацію із захопленням заручників у Луцьку станом на 15:45

У поліції розповіли про ситуацію із захопленням заручників у Луцьку станом на 15:45
У Нацполіції Волинської області розповіли про стан ситуації із захопленням автобуса з заручниками на Театральному майдані станом на 15:45.

Поліцейські допомагають співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події, повідомили у ГУНП у Волинській області.

Окрім того, вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник.

Особу терориста встановили, це – 44-річний мешканець Рівненської області.

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Територія середмістя Луцька залишається перекритою задля забезпечення безпеки громадян.

Правоохоронці звертаються до містян із проханням не наближатися до місця події та не нагнітати обстановку в соцмережах. Усі задіяні сили скоординовано, працюють задля якнайшвидшого звільнення заручників.

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Теги: поліція, Луцьк, заручники
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