У поліції розповіли про ситуацію із захопленням заручників у Луцьку станом на 15:45
Сьогодні, 15:49
У Нацполіції Волинської області розповіли про стан ситуації із захопленням автобуса з заручниками на Театральному майдані станом на 15:45.
Поліцейські допомагають співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події, повідомили у ГУНП у Волинській області.
Окрім того, вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник.
Особу терориста встановили, це – 44-річний мешканець Рівненської області.
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Територія середмістя Луцька залишається перекритою задля забезпечення безпеки громадян.
Правоохоронці звертаються до містян із проханням не наближатися до місця події та не нагнітати обстановку в соцмережах. Усі задіяні сили скоординовано, працюють задля якнайшвидшого звільнення заручників.
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Поліцейські допомагають співробітникам Служби безпеки України під час проведення ними спецоперації зі звільнення заручників, забезпечуючи правопорядок на місці надзвичайної події, повідомили у ГУНП у Волинській області.
Окрім того, вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник.
Особу терориста встановили, це – 44-річний мешканець Рівненської області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Жив у Луцьку, лікувався у психлікарні: назвали ім'я терориста, який захопив заручників на Театральному майдані
Територія середмістя Луцька залишається перекритою задля забезпечення безпеки громадян.
Правоохоронці звертаються до містян із проханням не наближатися до місця події та не нагнітати обстановку в соцмережах. Усі задіяні сили скоординовано, працюють задля якнайшвидшого звільнення заручників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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