вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Журналісти знайшли будинок в Луцьку, у якому жив чоловік, який захопив автобус.

Також кореспонденти побували за офіційною адресою, де прописаний Максим Кривош у місті Дубно, - пише Суспільне.

У Луцьку останні 15 років його квартира пустує, розповів сусід Володимир. За його словами, батьки Максима давно померли, обоє були освітянами. Батько працював у Луцькому політехнічному університеті. Мама викладала у сільській школі. В чоловіка також є молодший брат.

За адресою, де проживає брат Максима Кривоша, Суспільному розповіли, що востаннє чоловіка, який нині тримає у заручниках пасажирів автобусу, бачили місяць тому. Тоді він приїздив на святкування дня народження рідного брата.

У місті Дубно на вулиці Морозенка, де зараз офіційно проживає Максим Кривош, працюють правоохоронці. Про це з місця події інформують кореспонденти Суспільного. Одна із сусідок на умовах анонімності розповіла, що на чоловіка раніше скаржились у поліцію, бо той нібито бив дружину й сина.

На місці Суспільному вдалось коротко поспілкуватись із 15-річним сином Максима Кривоша. Він розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього не очікував. Він також додав, що матір поїхала в Луцьк.

Максим Кривош займався у Дубні опікою тварин, зокрема – собак. Цю інформацію Суспільному підтвердила зоозахисниця з Рівного Алла Лосік. "

Він у Дубно захищав тварин, лікував, то там його всі знають, і влада знає, і ветеринари. Всі шоковані. Він ніколи не проявляв агресії, вихований, стриманий", - розповіла волонтерка.

Вона додала, що таким волонтерством він займався орієнтовно п’ять останніх років. Про його судимості в організації не знали.

Нагадаємо, у вівторок біля 9:25, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відомо про ймовірного терориста, який захопив автобус із заручниками у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: терорист, заручники, Луцьк, Максим Кривош
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Робіть щось! У вас пів години», – заручниця луцького терориста
Сьогодні, 17:24
Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Сьогодні, 16:47
Є порозуміння, – Аваков про ситуацію з заручниками у Луцьку
Сьогодні, 16:35
На Україну суне атмосферний фронт
Сьогодні, 15:53
У поліції розповіли про ситуацію із захопленням заручників у Луцьку станом на 15:45
Сьогодні, 15:49
Схожі новини
Розбій, шахрайство і бандитизм: за що сидів терорист, який захопив заручників у Луцьку Розбій, шахрайство і бандитизм: за що сидів терорист, який захопив заручників у Луцьку
Сьогодні, 15:38
У Луцьк приїхав Арсен Аваков У Луцьк приїхав Арсен Аваков
Сьогодні, 14:26
Опублікували телефонну розмову терориста із родичем заручниці автобуса у Луцьку Опублікували телефонну розмову терориста із родичем заручниці автобуса у Луцьку
Сьогодні, 13:43
«Якщо почнеться штурм, я взірву автобус», – ймовірний терорист про заручників у Луцьку «Якщо почнеться штурм, я взірву автобус», – ймовірний терорист про заручників у Луцьку
Сьогодні, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку забудовників хочуть зобов'язати зводити підземні паркінги
20 липень, 16:49
 1
«Робіть щось! У вас пів години», – заручниця луцького терориста
Сьогодні, 17:24
 0
Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Сьогодні, 16:47
 0
Є порозуміння, – Аваков про ситуацію з заручниками у Луцьку
Сьогодні, 16:35
 0
На Україну суне атмосферний фронт
Сьогодні, 15:53
 0
Медіа
відео
1/8