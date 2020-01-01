Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Сьогодні, 16:47
Журналісти знайшли будинок в Луцьку, у якому жив чоловік, який захопив автобус.
Також кореспонденти побували за офіційною адресою, де прописаний Максим Кривош у місті Дубно, - пише Суспільне.
У Луцьку останні 15 років його квартира пустує, розповів сусід Володимир. За його словами, батьки Максима давно померли, обоє були освітянами. Батько працював у Луцькому політехнічному університеті. Мама викладала у сільській школі. В чоловіка також є молодший брат.
За адресою, де проживає брат Максима Кривоша, Суспільному розповіли, що востаннє чоловіка, який нині тримає у заручниках пасажирів автобусу, бачили місяць тому. Тоді він приїздив на святкування дня народження рідного брата.
У місті Дубно на вулиці Морозенка, де зараз офіційно проживає Максим Кривош, працюють правоохоронці. Про це з місця події інформують кореспонденти Суспільного. Одна із сусідок на умовах анонімності розповіла, що на чоловіка раніше скаржились у поліцію, бо той нібито бив дружину й сина.
На місці Суспільному вдалось коротко поспілкуватись із 15-річним сином Максима Кривоша. Він розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього не очікував. Він також додав, що матір поїхала в Луцьк.
Максим Кривош займався у Дубні опікою тварин, зокрема – собак. Цю інформацію Суспільному підтвердила зоозахисниця з Рівного Алла Лосік. "
Він у Дубно захищав тварин, лікував, то там його всі знають, і влада знає, і ветеринари. Всі шоковані. Він ніколи не проявляв агресії, вихований, стриманий", - розповіла волонтерка.
Вона додала, що таким волонтерством він займався орієнтовно п’ять останніх років. Про його судимості в організації не знали.
Нагадаємо, у вівторок біля 9:25, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відомо про ймовірного терориста, який захопив автобус із заручниками у Луцьку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також кореспонденти побували за офіційною адресою, де прописаний Максим Кривош у місті Дубно, - пише Суспільне.
У Луцьку останні 15 років його квартира пустує, розповів сусід Володимир. За його словами, батьки Максима давно померли, обоє були освітянами. Батько працював у Луцькому політехнічному університеті. Мама викладала у сільській школі. В чоловіка також є молодший брат.
За адресою, де проживає брат Максима Кривоша, Суспільному розповіли, що востаннє чоловіка, який нині тримає у заручниках пасажирів автобусу, бачили місяць тому. Тоді він приїздив на святкування дня народження рідного брата.
У місті Дубно на вулиці Морозенка, де зараз офіційно проживає Максим Кривош, працюють правоохоронці. Про це з місця події інформують кореспонденти Суспільного. Одна із сусідок на умовах анонімності розповіла, що на чоловіка раніше скаржились у поліцію, бо той нібито бив дружину й сина.
На місці Суспільному вдалось коротко поспілкуватись із 15-річним сином Максима Кривоша. Він розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього не очікував. Він також додав, що матір поїхала в Луцьк.
Максим Кривош займався у Дубні опікою тварин, зокрема – собак. Цю інформацію Суспільному підтвердила зоозахисниця з Рівного Алла Лосік. "
Він у Дубно захищав тварин, лікував, то там його всі знають, і влада знає, і ветеринари. Всі шоковані. Він ніколи не проявляв агресії, вихований, стриманий", - розповіла волонтерка.
Вона додала, що таким волонтерством він займався орієнтовно п’ять останніх років. Про його судимості в організації не знали.
Нагадаємо, у вівторок біля 9:25, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відомо про ймовірного терориста, який захопив автобус із заручниками у Луцьку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Робіть щось! У вас пів години», – заручниця луцького терориста
Сьогодні, 17:24
Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Сьогодні, 16:47
Є порозуміння, – Аваков про ситуацію з заручниками у Луцьку
Сьогодні, 16:35
На Україну суне атмосферний фронт
Сьогодні, 15:53