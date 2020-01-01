«Робіть щось! У вас пів години», – заручниця луцького терориста
Сьогодні, 17:24
Із журналістами зв'язалася лучанка Руслана Д., яка наразі перебуває в автобусі з терористом. Жінка говорила про те, що їм дали півгодини часу, просила, аби журналісти вимагали відеозвернення від президента Володимира Зеленського.
Про це пише Перший.
Нагадаємо, це другий дзвінок в редакції з автобуса в центрі Луцька. Жінка, яка там перебуває, сама сконтактувала з журналістами видання. Очевидно, робить це на прохання чоловіка, який утримує заручників.
Передаємо цю розмову дослівно.
Лучанка: Що йому важко зробити відео, просто зробити відео? Настільки важко? Просто зробити відео тим всім придуркам. Шевчук і ті всі? Нам передзвонили і сказали, що вони не можуть. Пів години дали. Вже менше осталося.
Журналіст: Пів години, а далі що?
Лучанка: Ви пишіть до нього напряму. Чи що? Піднімайте якось.
Журналіст: Ми висвітлюємо все на своїх ресурсах.
Лучанка: Що не можна знайти Зеленського, що він ховається?
Журналіст: В Луцьку є міністр…
Лучанка: Вони передзвонили, якийсь Женя передзвонив, що він не буде робити вимоги.
Журналіст: Як ви себе почуваєте? Все добре?
Лучанка: (пауза) ...Да. Тільки дрон, зараз буде граната зриватися, зараз буде граната.
(шурхіт, лунає вибух)
Журналіст: Руслана, все добре?
Лучанка: Роблять з нього слабого. Щоб він був слабим. Він каже, що він не лежав в лікарні. Понаписували Бог зна шо, а він сердиться через це.
Журналіст: Вже спростували інформацію про психлікарню.
Лучанка: Нащо вони його нервують? Пишіть. Ну пишіть. Підніміть же того Зеленського. І того Авакова, сраки свої хай піднімуть.
Журналіст: Він хоче саме Зеленського?
Лучанка: Шевчук. Зеленський, щоб першим звернення виклав. Там нескладні вимоги. І сказати, щоб подивилися фільм. Це важко? Вже не хочу навіть говорити ні з ким. Скільки ми можемо вас просити?
(жіночим голосом збоку хтось гукає «Давайте скоріше! Давайте, будь ласка, скоріше! У всіх діти! Вдома чекають!»).
Лучанка: Сьома година! Вони за сім годин не можуть шевельнутися? Хай зробиться до нього відеозвернення.
Журналіст: Всі ваші вимоги друкують.
Лучанка: Це мало. Це треба дзвонити, щоб вже. Щоб сталося за хвилину. На його сторінці хай зробе це відео, це 5 хвилин часу займе! 5 хвилин – і спасти стільки людей! Там внизу є, що має сказати Зеленський. Все є. Все я перекинула. Більше нічого він не просить.
Журналіст: У вас є вода?
Лучанка: Давайте. Ворушіться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Перший.
Нагадаємо, це другий дзвінок в редакції з автобуса в центрі Луцька. Жінка, яка там перебуває, сама сконтактувала з журналістами видання. Очевидно, робить це на прохання чоловіка, який утримує заручників.
Передаємо цю розмову дослівно.
Лучанка: Що йому важко зробити відео, просто зробити відео? Настільки важко? Просто зробити відео тим всім придуркам. Шевчук і ті всі? Нам передзвонили і сказали, що вони не можуть. Пів години дали. Вже менше осталося.
Журналіст: Пів години, а далі що?
Лучанка: Ви пишіть до нього напряму. Чи що? Піднімайте якось.
Журналіст: Ми висвітлюємо все на своїх ресурсах.
Лучанка: Що не можна знайти Зеленського, що він ховається?
Журналіст: В Луцьку є міністр…
Лучанка: Вони передзвонили, якийсь Женя передзвонив, що він не буде робити вимоги.
Журналіст: Як ви себе почуваєте? Все добре?
Лучанка: (пауза) ...Да. Тільки дрон, зараз буде граната зриватися, зараз буде граната.
(шурхіт, лунає вибух)
Журналіст: Руслана, все добре?
Лучанка: Роблять з нього слабого. Щоб він був слабим. Він каже, що він не лежав в лікарні. Понаписували Бог зна шо, а він сердиться через це.
Журналіст: Вже спростували інформацію про психлікарню.
Лучанка: Нащо вони його нервують? Пишіть. Ну пишіть. Підніміть же того Зеленського. І того Авакова, сраки свої хай піднімуть.
Журналіст: Він хоче саме Зеленського?
Лучанка: Шевчук. Зеленський, щоб першим звернення виклав. Там нескладні вимоги. І сказати, щоб подивилися фільм. Це важко? Вже не хочу навіть говорити ні з ким. Скільки ми можемо вас просити?
(жіночим голосом збоку хтось гукає «Давайте скоріше! Давайте, будь ласка, скоріше! У всіх діти! Вдома чекають!»).
Лучанка: Сьома година! Вони за сім годин не можуть шевельнутися? Хай зробиться до нього відеозвернення.
Журналіст: Всі ваші вимоги друкують.
Лучанка: Це мало. Це треба дзвонити, щоб вже. Щоб сталося за хвилину. На його сторінці хай зробе це відео, це 5 хвилин часу займе! 5 хвилин – і спасти стільки людей! Там внизу є, що має сказати Зеленський. Все є. Все я перекинула. Більше нічого він не просить.
Журналіст: У вас є вода?
Лучанка: Давайте. Ворушіться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 6
виявились зовсім не готові... Якби просив гроші чи літак в Москву, то інакше, а тут халєпа. Дай Бог, щоб люди живі залишились.
Брєд психічно хворого "хєроя-реформатора". 9 годин люди під дулом автомата у автобусі на сонці. Влада дурня валяє разом з міністром МВС. Одним словом ці люди в автобусі заручники нікому не потрібні ні нашій владі ні самому терористу. Якби було щось серйозне, то були б висунуті конкретні вимоги до влалди. А це не вимоги що запропонував терорист, це фантазіїї чоловіка з діагнозом: ендогенний прогредієнтний (процесуальний) психотичний розлад, що характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією.
А ТСН про це мовчить
*Прохфесіонали*—нащо ви його дроном ярите,вам що робити нічого,заберіть дрон..прислухайтесь до психологів і їх порад,це вам не штрафи з людей дерти...
Шановні редактори сайту, Заблокуйте коментарі до дописів про дану ситуацію. Не провокуйте зайвий раз. Не варто .
Підтримую коментатора "Луцьк". У цій справі, як і в лікарській, діє гасло: "Не нашкодь". А тут присутні люди з важкою психологічною недугою типу пенсіонера Поліщука, які справді можуть нашкодити.
Останні новини
Центр міста – перекритий, установи не працюють: ситуація із захопленням заручників у Луцьку
Сьогодні, 18:28
«Робіть щось! У вас пів години», – заручниця луцького терориста
Сьогодні, 17:24
Є порозуміння, – Аваков про ситуацію з заручниками у Луцьку
Сьогодні, 16:35