вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Робіть щось! У вас пів години», – заручниця луцького терориста

«Робіть щось! У вас пів години», – заручниця луцького терориста
Із журналістами зв'язалася лучанка Руслана Д., яка наразі перебуває в автобусі з терористом. Жінка говорила про те, що їм дали півгодини часу, просила, аби журналісти вимагали відеозвернення від президента Володимира Зеленського.

Про це пише Перший.

Нагадаємо, це другий дзвінок в редакції з автобуса в центрі Луцька. Жінка, яка там перебуває, сама сконтактувала з журналістами видання. Очевидно, робить це на прохання чоловіка, який утримує заручників.

Передаємо цю розмову дослівно.

Лучанка: Що йому важко зробити відео, просто зробити відео? Настільки важко? Просто зробити відео тим всім придуркам. Шевчук і ті всі? Нам передзвонили і сказали, що вони не можуть. Пів години дали. Вже менше осталося.

Журналіст: Пів години, а далі що?

Лучанка: Ви пишіть до нього напряму. Чи що? Піднімайте якось.

Журналіст: Ми висвітлюємо все на своїх ресурсах.

Лучанка: Що не можна знайти Зеленського, що він ховається?

Журналіст: В Луцьку є міністр…

Лучанка: Вони передзвонили, якийсь Женя передзвонив, що він не буде робити вимоги.

Журналіст: Як ви себе почуваєте? Все добре?

Лучанка: (пауза) ...Да. Тільки дрон, зараз буде граната зриватися, зараз буде граната.

(шурхіт, лунає вибух)

Журналіст: Руслана, все добре?

Лучанка: Роблять з нього слабого. Щоб він був слабим. Він каже, що він не лежав в лікарні. Понаписували Бог зна шо, а він сердиться через це.

Журналіст: Вже спростували інформацію про психлікарню.

Лучанка: Нащо вони його нервують? Пишіть. Ну пишіть. Підніміть же того Зеленського. І того Авакова, сраки свої хай піднімуть.

Журналіст: Він хоче саме Зеленського?

Лучанка: Шевчук. Зеленський, щоб першим звернення виклав. Там нескладні вимоги. І сказати, щоб подивилися фільм. Це важко? Вже не хочу навіть говорити ні з ким. Скільки ми можемо вас просити?

(жіночим голосом збоку хтось гукає «Давайте скоріше! Давайте, будь ласка, скоріше! У всіх діти! Вдома чекають!»).

Лучанка: Сьома година! Вони за сім годин не можуть шевельнутися? Хай зробиться до нього відеозвернення.

Журналіст: Всі ваші вимоги друкують.

Лучанка: Це мало. Це треба дзвонити, щоб вже. Щоб сталося за хвилину. На його сторінці хай зробе це відео, це 5 хвилин часу займе! 5 хвилин – і спасти стільки людей! Там внизу є, що має сказати Зеленський. Все є. Все я перекинула. Більше нічого він не просить.

Журналіст: У вас є вода?

Лучанка: Давайте. Ворушіться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вимоги, терорист, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 6
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
виявились зовсім не готові... Якби просив гроші чи літак в Москву, то інакше, а тут халєпа. Дай Бог, щоб люди живі залишились.
Відповісти
Брєд психічно хворого "хєроя-реформатора". 9 годин люди під дулом автомата у автобусі на сонці. Влада дурня валяє разом з міністром МВС. Одним словом ці люди в автобусі заручники нікому не потрібні ні нашій владі ні самому терористу. Якби було щось серйозне, то були б висунуті конкретні вимоги до влалди. А це не вимоги що запропонував терорист, це фантазіїї чоловіка з діагнозом: ендогенний прогредієнтний (процесуальний) психотичний розлад, що характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією.
Відповісти
А ТСН про це мовчить
Відповісти
*Прохфесіонали*—нащо ви його дроном ярите,вам що робити нічого,заберіть дрон..прислухайтесь до психологів і їх порад,це вам не штрафи з людей дерти...
Відповісти
Шановні редактори сайту, Заблокуйте коментарі до дописів про дану ситуацію. Не провокуйте зайвий раз. Не варто .
Відповісти
Підтримую коментатора "Луцьк". У цій справі, як і в лікарській, діє гасло: "Не нашкодь". А тут присутні люди з важкою психологічною недугою типу пенсіонера Поліщука, які справді можуть нашкодити.
Відповісти
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Центр міста – перекритий, установи не працюють: ситуація із захопленням заручників у Луцьку
Сьогодні, 18:28
Подружжя з Волині перетворило свій будинок у затишну та маленьку фортецю. ФОТО
Сьогодні, 17:35
«Робіть щось! У вас пів години», – заручниця луцького терориста
Сьогодні, 17:24
Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Сьогодні, 16:47
Є порозуміння, – Аваков про ситуацію з заручниками у Луцьку
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
Опублікували телефонну розмову терориста із родичем заручниці автобуса у Луцьку Опублікували телефонну розмову терориста із родичем заручниці автобуса у Луцьку
Сьогодні, 13:43
«Якщо почнеться штурм, я взірву автобус», – ймовірний терорист про заручників у Луцьку «Якщо почнеться штурм, я взірву автобус», – ймовірний терорист про заручників у Луцьку
Сьогодні, 13:08
Центр міста – перекритий, установи не працюють: ситуація із захопленням заручників у Луцьку Центр міста – перекритий, установи не працюють: ситуація із захопленням заручників у Луцьку
Сьогодні, 18:28
Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Сьогодні, 16:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку забудовників хочуть зобов'язати зводити підземні паркінги
20 липень, 16:49
 1
На Волині росте гриб-гігант
Сьогодні, 18:43
 0
Центр міста – перекритий, установи не працюють: ситуація із захопленням заручників у Луцьку
Сьогодні, 18:28
 0
Подружжя з Волині перетворило свій будинок у затишну та маленьку фортецю. ФОТО
Сьогодні, 17:35
 0
«Робіть щось! У вас пів години», – заручниця луцького терориста
Сьогодні, 17:24
 0
Медіа
відео
1/8