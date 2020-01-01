«Робіть щось! У вас пів години», – заручниця луцького терориста

Руслана Д., яка наразі перебуває в автобусі з терористом. Жінка говорила про те, що їм дали півгодини часу, просила, аби журналісти вимагали відеозвернення від президента Володимира Зеленського.



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Нагадаємо, це другий дзвінок в редакції з автобуса в центрі Луцька. Жінка, яка там перебуває, сама сконтактувала з журналістами видання. Очевидно, робить це на прохання чоловіка, який утримує заручників.



Передаємо цю розмову дослівно.



Лучанка: Що йому важко зробити відео, просто зробити відео? Настільки важко? Просто зробити відео тим всім придуркам. Шевчук і ті всі? Нам передзвонили і сказали, що вони не можуть. Пів години дали. Вже менше осталося.



Журналіст: Пів години, а далі що?



Лучанка: Ви пишіть до нього напряму. Чи що? Піднімайте якось.



Журналіст: Ми висвітлюємо все на своїх ресурсах.



Лучанка: Що не можна знайти Зеленського, що він ховається?



Журналіст: В Луцьку є міністр…



Лучанка: Вони передзвонили, якийсь Женя передзвонив, що він не буде робити вимоги.



Журналіст: Як ви себе почуваєте? Все добре?



Лучанка: (пауза) ...Да. Тільки дрон, зараз буде граната зриватися, зараз буде граната.



(шурхіт, лунає вибух)



Журналіст: Руслана, все добре?



Лучанка: Роблять з нього слабого. Щоб він був слабим. Він каже, що він не лежав в лікарні. Понаписували Бог зна шо, а він сердиться через це.



Журналіст: Вже спростували інформацію про психлікарню.



Лучанка: Нащо вони його нервують? Пишіть. Ну пишіть. Підніміть же того Зеленського. І того Авакова, сраки свої хай піднімуть.



Журналіст: Він хоче саме Зеленського?



Лучанка: Шевчук. Зеленський, щоб першим звернення виклав. Там нескладні вимоги. І сказати, щоб подивилися фільм. Це важко? Вже не хочу навіть говорити ні з ким. Скільки ми можемо вас просити?



(жіночим голосом збоку хтось гукає «Давайте скоріше! Давайте, будь ласка, скоріше! У всіх діти! Вдома чекають!»).



Лучанка: Сьома година! Вони за сім годин не можуть шевельнутися? Хай зробиться до нього відеозвернення.



Журналіст: Всі ваші вимоги друкують.



Лучанка: Це мало. Це треба дзвонити, щоб вже. Щоб сталося за хвилину. На його сторінці хай зробе це відео, це 5 хвилин часу займе! 5 хвилин – і спасти стільки людей! Там внизу є, що має сказати Зеленський. Все є. Все я перекинула. Більше нічого він не просить.



Журналіст: У вас є вода?



Лучанка: Давайте. Ворушіться.

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