Подружжя з Волині перетворило свій будинок у затишну та маленьку фортецю. ФОТО





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Гостей тут зустрічають радо, Наталя клопочеться біля столу: ставить смачну випічку і розливає у чашки ароматний м’ятний чай. Віктор скромно зауважує, що не все задумане біля хати доробили, та й робота у власному дворі не закінчується, напевне, ніколи. Втім, дарма він хвилюється, бо все, що бачиш на цьому обійсті, викликає лише подив.



«Восени буде 18 років, відколи ми у шлюбі. Рік пожили у батьківській квартирі Наталії, а потім від її бабусі нам у спадок дісталась ця хата. Тепер від неї лишилась хіба тільки коробка – усе інше перебудували, вдосконалили, відремонтували. Облаштували веранду із арками, довели до ладу господарські приміщення, у дворі спорудили альтанку, яка може трансформуватись як у літній, так і зимовий варіант», – розповідає Віктор.



І дійсно, ця дерев’яна альтанка – особлива, адже зовнішні її стіни мають спеціальні пази, куди вставляються листи полікарбонатного плоского шиферу, що закриває усі проміжки та перетворює літню конструкцію в утеплену, захищену від протягів, затишну хатинку. По її центру вибудуваний камін, який обігріває приміщення в прохолодну погоду, а також у ньому можна і шашлики посмажити. Поруч для зручності є умивальник і плита, наче на звичайній кухні. А біля столу, за яким може розміститись велика родина чи компанія друзів, – диван з м’якими подушками.



«Усе без винятку – справа рук Віктора, він і грубку змурує, і з дерева уміє майструвати, і плитку кладе, і газон засіє. А переважна більшість ідей – мої. Все ж, дається взнаки навчання у Київському національному університеті технологій та дизайну. Отак я вигадую, а він реалізовує усе на практиці», – каже Наталія Довжик.



А ідеї ландшафтного дизайну та декору там справді цікаві, можна й собі чогось підгледіти. От, приміром, розповідає подружжя, в домі є й газове, і пічне опалення, тож заготівля дров на зиму обов’язкова. А щоб якось обіграти дровітню на подвір’ї, Віктор змайстрував її з колоритних дощок, зробив по всій стіні споруди невеликі шиферні дашки, під якими Наталія прилаштувала підвісні горщики із різноманітними квітами. Щоправда, розповідає жінка, кожного разу перед дощами, які чомусь зачастили цього літа, ховає квіти в оселю, аби їх не понівечили вітер чи злива, а потім знову виносить на сонечко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Їхню сонячну хату видно здаля. Якраво-пісочні кольори лягли фарбою на стіни домівки, розсипались де-не-де по рівненько викладеній бруківці, розквітли пишними трояндами у садку, обрамили чорнобривцями подвір’я і грядки та навіть прилягли спочити на широку лаву для вечірніх посиденьок. З ними вступають в гармонію піраміди вічнозелених туй та коротко вистрижена трава газонів – літо, а вона свіжа, наче весняна. І яскравими акцентами усюди, де не глянь, квіти.Про це пише "Слово правди".Гостей тут зустрічають радо,клопочеться біля столу: ставить смачну випічку і розливає у чашки ароматний м’ятний чай.скромно зауважує, що не все задумане біля хати доробили, та й робота у власному дворі не закінчується, напевне, ніколи. Втім, дарма він хвилюється, бо все, що бачиш на цьому обійсті, викликає лише подив.«Восени буде 18 років, відколи ми у шлюбі. Рік пожили у батьківській квартирі Наталії, а потім від її бабусі нам у спадок дісталась ця хата. Тепер від неї лишилась хіба тільки коробка – усе інше перебудували, вдосконалили, відремонтували. Облаштували веранду із арками, довели до ладу господарські приміщення, у дворі спорудили альтанку, яка може трансформуватись як у літній, так і зимовий варіант», – розповідає Віктор.І дійсно, ця дерев’яна альтанка – особлива, адже зовнішні її стіни мають спеціальні пази, куди вставляються листи полікарбонатного плоского шиферу, що закриває усі проміжки та перетворює літню конструкцію в утеплену, захищену від протягів, затишну хатинку. По її центру вибудуваний камін, який обігріває приміщення в прохолодну погоду, а також у ньому можна і шашлики посмажити. Поруч для зручності є умивальник і плита, наче на звичайній кухні. А біля столу, за яким може розміститись велика родина чи компанія друзів, – диван з м’якими подушками.«Усе без винятку – справа рук Віктора, він і грубку змурує, і з дерева уміє майструвати, і плитку кладе, і газон засіє. А переважна більшість ідей – мої. Все ж, дається взнаки навчання у Київському національному університеті технологій та дизайну. Отак я вигадую, а він реалізовує усе на практиці», – каже Наталія Довжик.А ідеї ландшафтного дизайну та декору там справді цікаві, можна й собі чогось підгледіти. От, приміром, розповідає подружжя, в домі є й газове, і пічне опалення, тож заготівля дров на зиму обов’язкова. А щоб якось обіграти дровітню на подвір’ї, Віктор змайстрував її з колоритних дощок, зробив по всій стіні споруди невеликі шиферні дашки, під якими Наталія прилаштувала підвісні горщики із різноманітними квітами. Щоправда, розповідає жінка, кожного разу перед дощами, які чомусь зачастили цього літа, ховає квіти в оселю, аби їх не понівечили вітер чи злива, а потім знову виносить на сонечко.

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