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Центр міста – перекритий, установи не працюють: ситуація із захопленням заручників у Луцьку

Центр міста – перекритий, установи не працюють: ситуація із захопленням заручників у Луцьку
Станом на 17:40 21 липня центр Луцька все ще залишається перекритий. Навколишні будівлі та організації не працюють.

Про це повідомив Суспільному патрульний поліцейський Дмитро Дудар.

Весь центр міста нині огороджений стрічкою. Тимчасово заборонений прохід до Театрального майдану міста, зупинений рух транспорту. Закритий центральний універмаг міста та усі магазини.

"Можете побачити, метрів 400-500 - огороджено", - розповідає патрульний поліцейський Дмитро Дудар.

У центральній частині нині не працюють магазини, кафе та установи. Більшість зачинилися задля власної безпеки. Чи не єдиний магазин, який продовжив роботу - місцева оптика.

"У нас такого ще не було. Постійно ходять у бронежилетах повз магазин поліцейські. Кількість покупців зменшилася. До перекриття центру людей було багато", - розповіла продавчиня магазину оптики Інна Басун.

Події з захопленням заручників у Луцьку розгортаються з 09:30 ранку 21 липня. Правоохоронці повідомили, що до поліції Луцька зателефонував чоловік, який заявив, що він захопив автобус з людьми. На місце події негайно виїхали бригади спецпризначенців, площу Театральну та прилеглу територію оточили. З чоловіком ведуться перемовини.

Станом на 17:40 заручники досі перебувають в автобусі. На місці події час від часу лунають вибухи.


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Теги: Луцьк, терорист, захоплення
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