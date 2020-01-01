вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Захоплення заручників у Луцьку: в СБУ відкрили «кримінал» за статтею про теракт

Захоплення заручників у Луцьку: в СБУ відкрили «кримінал» за статтею про теракт
За фактом захоплення у Луцьку 44-річним українцем рейсового автобуса «Краснилівка-Берестечко» слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

«Наразі співробітники Антитерористичного центру при СБУ працюють на місці події та роблять усе можливе, аби заручники якнайшвидше були звільнені. Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми знаходимося в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні й на всі питання суспільства ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть в повній безпеці. Робимо для цього все можливе», - заявив голова СБУ Іван Баканов.

Зазначимо, терорист Максим Кривош дозволив поліції дати упаковку води заручникам. Передав питну воду перший заступник Національної поліції Євгеній Коваль.

Наразі у місті триває спецоперація зі звільнення заручників, до якої залучені близько сотні нацгвардійців, штурмові бригади та спецтехніка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, теракт, заручники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Є поранений: заручники в Луцьку знаходяться в поганому стані, серед них – дитина та вагітна, – ЗМІ
Сьогодні, 20:29
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 липня
Сьогодні, 20:05
Захоплення заручників у Луцьку: в СБУ відкрили «кримінал» за статтею про теракт
Сьогодні, 19:54
Дозволив передати воду: перші результати перегорів із терористом, який захопив заручників у Луцьку. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 19:03
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 липня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Сьогодні, 16:47
У поліції розповіли про ситуацію із захопленням заручників у Луцьку станом на 15:45 У поліції розповіли про ситуацію із захопленням заручників у Луцьку станом на 15:45
Сьогодні, 15:49
Розбій, шахрайство і бандитизм: за що сидів терорист, який захопив заручників у Луцьку Розбій, шахрайство і бандитизм: за що сидів терорист, який захопив заручників у Луцьку
Сьогодні, 15:38
Через захоплення заручників на Театральному майдані ЦНАП тимчасово не приймає відвідувачів Через захоплення заручників на Театральному майдані ЦНАП тимчасово не приймає відвідувачів
Сьогодні, 14:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку забудовників хочуть зобов'язати зводити підземні паркінги
20 липень, 16:49
 1
Є поранений: заручники в Луцьку знаходяться в поганому стані, серед них – дитина та вагітна, – ЗМІ
Сьогодні, 20:29
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 22 липня
Сьогодні, 20:05
 0
Захоплення заручників у Луцьку: в СБУ відкрили «кримінал» за статтею про теракт
Сьогодні, 19:54
 0
Дозволив передати воду: перші результати перегорів із терористом, який захопив заручників у Луцьку. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8