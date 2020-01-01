Захоплення заручників у Луцьку: в СБУ відкрили «кримінал» за статтею про теракт
Сьогодні, 19:54
За фактом захоплення у Луцьку 44-річним українцем рейсового автобуса «Краснилівка-Берестечко» слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.
Про це повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов.
«Наразі співробітники Антитерористичного центру при СБУ працюють на місці події та роблять усе можливе, аби заручники якнайшвидше були звільнені. Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми знаходимося в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні й на всі питання суспільства ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть в повній безпеці. Робимо для цього все можливе», - заявив голова СБУ Іван Баканов.
Зазначимо, терорист Максим Кривош дозволив поліції дати упаковку води заручникам. Передав питну воду перший заступник Національної поліції Євгеній Коваль.
Наразі у місті триває спецоперація зі звільнення заручників, до якої залучені близько сотні нацгвардійців, штурмові бригади та спецтехніка.
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Про це повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов.
«Наразі співробітники Антитерористичного центру при СБУ працюють на місці події та роблять усе можливе, аби заручники якнайшвидше були звільнені. Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми знаходимося в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні й на всі питання суспільства ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть в повній безпеці. Робимо для цього все можливе», - заявив голова СБУ Іван Баканов.
Зазначимо, терорист Максим Кривош дозволив поліції дати упаковку води заручникам. Передав питну воду перший заступник Національної поліції Євгеній Коваль.
Наразі у місті триває спецоперація зі звільнення заручників, до якої залучені близько сотні нацгвардійців, штурмові бригади та спецтехніка.
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