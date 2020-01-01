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Терорист відпустив трьох заручників. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

Терорист відпустив трьох заручників. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Луцький терорист Максим Кривош відпустив трьох заручників.

Про це заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу для журналістів.

Зокрема, він повідомив про те, що терорист відпустив вагітну жінку, дитину та літню жінку.

"Щойно звільнили три особи з автобуса. Президент Зеленський особисто веде переговори з людиною, яка утримує заручників. Ці люди уже в безпеці", - повідомив Кирило Тимошенко.

Також він додав, що люди в пригніченому стані і наразі їх оглядають медики. Переговори щодо звільнення заручників тривають.

Терорист відпустив трьох заручників. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО


"За результатами тривалих перемовин із чоловіком, який захопив заручників та утримує в автобусі, перший заступник голови Національної поліції України Євген Коваль вивів 3-х людей", - повідомляють на сторінці МВС України у facebook.



Водночас інформацію про пораненого наразі не можуть спростувати чи підтвердити.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Теги: терорист, Максим Кривош, автобус, заручники
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Коментарі 1
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Троє вийшло і не знають чи є поранений. Це як?
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