Зеленський виконав вимогу луцького терориста. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу Максима Кривоша та записав відео, яке вимагав терорист.
Відео Володимир Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, що терорист вимагав, аби Володимир Зеленський записав відеозвернення з текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".
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Відео Володимир Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у facebook.
Нагадаємо, що терорист вимагав, аби Володимир Зеленський записав відеозвернення з текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".
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Коментарі 1
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