Зеленський виконав вимогу луцького терориста. ВІДЕО

Володимир Зеленський виконав вимогу Максима Кривоша та записав відео, яке вимагав терорист.



Відео Володимир Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у



Нагадаємо, що терорист вимагав, аби Володимир Зеленський записав відеозвернення з текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".











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