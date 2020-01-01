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Зеленський виконав вимогу луцького терориста. ВІДЕО

Зеленський виконав вимогу луцького терориста. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу Максима Кривоша та записав відео, яке вимагав терорист.

Відео Володимир Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у facebook.

Нагадаємо, що терорист вимагав, аби Володимир Зеленський записав відеозвернення з текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".




Зеленський виконав вимогу луцького терориста. ВІДЕО
Зеленський виконав вимогу луцького терориста. ВІДЕО
Зеленський виконав вимогу луцького терориста. ВІДЕО

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Теги: Володимир Зеленський, терорист, вимога
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