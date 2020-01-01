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Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО

Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО
З автобуса, у якому Максим Кривош утримував заручників вдалось визволити сіх улюдей.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

Також силовики на повідомили про затримання самого терориста.

Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО


Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу для журналістів повідомив, що поранених серед заручників немає.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.


Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО
Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО
Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО

Згодом, Максим Кривош у соцмережах оприлюднив свої вимоги.

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