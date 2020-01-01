Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО

З автобуса, у якому Максим Кривош утримував заручників вдалось визволити сіх улюдей.Про це з місця події повідомляє кореспондентТакож силовики на повідомили про затримання самого терориста.Заступник голови Офісу Президентапід час брифінгу для журналістів повідомив, що поранених серед заручників немає.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Згодом, Максим Кривош у соцмережах оприлюднив свої вимоги.