Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО. ВІДЕО

Фото: МВС України

Фото: МВС України

Фото: МВС України

Фото: МВС України

Фото: МВС України

Фото: МВС України

Фото: МВС України

З автобуса, у якому Максим Кривош утримував 13 заручників, вдалось визволити усіх людей.Про це з місця події повідомляє кореспондентТакож силовики повідомили про затримання самого терориста.Заступник голови Офісу Президентапід час брифінгу для журналістів повідомив, що поранених серед заручників немає.Раніше перший заступник голови НацполіціїНагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Згодом, Максим Кривош у соцмережах оприлюднив свої вимоги.