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Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО. ВІДЕО

Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО. ВІДЕО
З автобуса, у якому Максим Кривош утримував 13 заручників, вдалось визволити усіх людей.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

Також силовики повідомили про затримання самого терориста.

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу для журналістів повідомив, що поранених серед заручників немає.

Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО. ВІДЕО

Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України
Фото: МВС України



Раніше перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль вивів 3-х людей.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО. ВІДЕО
Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО. ВІДЕО
Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО. ВІДЕО

Згодом, Максим Кривош у соцмережах оприлюднив свої вимоги.

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Теги: терорист, Максим Кривош, автобус, заручники, звільнення
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Коментарі 12
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Всі живі!!!
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Ждать штурма и при этом открыть двери, это конечно уровень. Настоящий террорист.
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Розуміє як все виставлено, Аваков герой, Зеленський лох
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Когда Авакова награждать будут? Он же лично всё решил.
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Ждав штурм і вийшов сам.
Показуха і ПІАР Авакова.
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Конец первой серии.

Автор сценария и режисер - Арсен Аваков.
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Ну і цирк
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Медалькі Авакову:)
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Нужно из всего этого искать плюсы). Теперь все в Украине узнают что это не луцкая область,а Волынская.
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Ну хулі, напевно спати захотів. Але як на мене то мало БТРів, мало силовиків, можна було б ще авіацію підняти! Таке враження якби ще пару взводів в маршрутку влізло то терорист між них зник!
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От шкода тих людей що цілий день в сиділи!!!!!
Чому не обміняв на Авакова
Суддів очільника Волинської обл
Усіх причетних до справи старого базару
От це було б справедливо !
А так цирк ! І покалічені нерви здоров'я сімей тих родин!
МВС
Має виплати ним не аби які компенсації і путівки на оздоровлення за це недбальство
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Как думаете, сколько денег заплатили максимке за 7-10 лет тюрьмы?
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