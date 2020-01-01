Із захопленого автобуса у Луцьку вдалось звільнити всіх заручників. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:52
З автобуса, у якому Максим Кривош утримував 13 заручників, вдалось визволити усіх людей.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Також силовики повідомили про затримання самого терориста.
Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу для журналістів повідомив, що поранених серед заручників немає.
Раніше перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль вивів 3-х людей.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Згодом, Максим Кривош у соцмережах оприлюднив свої вимоги.
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Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Також силовики повідомили про затримання самого терориста.
Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу для журналістів повідомив, що поранених серед заручників немає.
Раніше перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль вивів 3-х людей.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Згодом, Максим Кривош у соцмережах оприлюднив свої вимоги.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відомо про ймовірного терориста, який захопив автобус із заручниками у Луцьку
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Коментарі 12
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