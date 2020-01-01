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Луцький терорист відправив своєму спільнику посилку. ФОТО

Луцький терорист відправив своєму спільнику посилку. ФОТО
У спільника луцького терориста знайшли 6 гранат та 2 пістолети.

У Харкові співробітники СБУ затримали спільника луцького терориста, який взяв в заручники людей в автобусі. Про це виданню 057 повідомили джерела в правоохоронних органах.

"СБУ отримала інформацію, що з Луцька до Харкова нині затриманий терорист відправив посилку. Відправив особисто. Швидко встановили одержувача і зайшли до нього в квартиру на обшук", - повідомляє джерело видання.

У квартирі в чоловіка виявили 2 пістолети марки "ТТ" та 6 гранат різного типу.

Луцький терорист відправив своєму спільнику посилку. ФОТО

Затриманий - харків'янин 1976 року народження. Наразі встановлюють його причетність до цього теракту і можливих інших.

Згодом, цю інформацію підтвердили і в поліції Харківської області.

Під час огляду домоволодіння громадянина поліцейські вилучили 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів типу УЗРГМ до них, 3 учбово-імітаційні запали, 2 пістолети ТТ, "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, співробітники поліції встановили причетність 44-річного харків’янина до злочину.

Зброю та боєприпаси вилучили та направлять на експертне дослідження.


Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю.

Згодом, за фактом захоплення автобуса слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.

Після звільнення всіх заручників міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про те, що терорист Максим Кривош мав спільників.

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Теги: посилка, граната, терорист, автобус, затримання
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