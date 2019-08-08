Помер депутат селищної ради на Волині

Валерій Петрович Панасюк.



Про це повідомили на



"Передчасна смерть енергійної, працьовитої та наполегливої людини, яка багато зробила для Любешівщини та свого рідного села Судче – це трагедія і непоправна втрата. Щиро поділяємо горе та висловлюємо співчуття рідним, близьким і друзям Валерія Сергійовича.



Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях та усіх, хто його знав", – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 21 липня, помер депутат Любешівської селищної ради, директор ЗЗСО «Судченський ліцей»Про це повідомили на сайті Любешівської громади "Передчасна смерть енергійної, працьовитої та наполегливої людини, яка багато зробила для Любешівщини та свого рідного села Судче – це трагедія і непоправна втрата. Щиро поділяємо горе та висловлюємо співчуття рідним, близьким і друзям Валерія Сергійовича.Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях та усіх, хто його знав", – йдеться у повідомленні.

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