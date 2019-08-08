Помер депутат селищної ради на Волині
Сьогодні, 01:31
У вівторок, 21 липня, помер депутат Любешівської селищної ради, директор ЗЗСО «Судченський ліцей» Валерій Петрович Панасюк.
Про це повідомили на сайті Любешівської громади.
"Передчасна смерть енергійної, працьовитої та наполегливої людини, яка багато зробила для Любешівщини та свого рідного села Судче – це трагедія і непоправна втрата. Щиро поділяємо горе та висловлюємо співчуття рідним, близьким і друзям Валерія Сергійовича.
Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях та усіх, хто його знав", – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сайті Любешівської громади.
"Передчасна смерть енергійної, працьовитої та наполегливої людини, яка багато зробила для Любешівщини та свого рідного села Судче – це трагедія і непоправна втрата. Щиро поділяємо горе та висловлюємо співчуття рідним, близьким і друзям Валерія Сергійовича.
Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях та усіх, хто його знав", – йдеться у повідомленні.
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