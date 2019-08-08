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Помер депутат селищної ради на Волині

Помер депутат селищної ради на Волині
У вівторок, 21 липня, помер депутат Любешівської селищної ради, директор ЗЗСО «Судченський ліцей» Валерій Петрович Панасюк.

Про це повідомили на сайті Любешівської громади.

"Передчасна смерть енергійної, працьовитої та наполегливої людини, яка багато зробила для Любешівщини та свого рідного села Судче – це трагедія і непоправна втрата. Щиро поділяємо горе та висловлюємо співчуття рідним, близьким і друзям Валерія Сергійовича.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях та усіх, хто його знав", – йдеться у повідомленні.

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Теги: Валерій Панасюк, депутат, смерть, Любешівська громада
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