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Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти регіонах України

Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти регіонах України
Керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Про це інформують на сторінці МВС України.

Це здійснюють з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.

Відтак, у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, несуть службу поліцейські наряди спільно з військовослужбовцями Нацгвардії України.

Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставили мобільні пости.

Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти регіонах України
Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти регіонах України

Поліцейські перевіряють документи у підозрілих осіб та проводять поверхневий огляду, перевіряють з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, якими, за зовнішніми ознаками, власники не користуються тривалий час.

Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти регіонах України
Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти регіонах України

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Теги: поліція, безпека, патрулювання
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