Патрулі в містах та пости на в’їздах: поліція посилила заходи безпеки у дев’яти областях
Сьогодні, 00:24
Керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
Про це інформують на сторінці МВС України.
Це здійснюють з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.
Відтак, у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, несуть службу поліцейські наряди спільно з військовослужбовцями Нацгвардії України.
Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставили мобільні пости.
Поліцейські перевіряють документи у підозрілих осіб та проводять поверхневий огляду, перевіряють з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, якими, за зовнішніми ознаками, власники не користуються тривалий час.
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Про це інформують на сторінці МВС України.
Це здійснюють з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.
Відтак, у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, несуть службу поліцейські наряди спільно з військовослужбовцями Нацгвардії України.
Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставили мобільні пости.
Поліцейські перевіряють документи у підозрілих осіб та проводять поверхневий огляду, перевіряють з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, якими, за зовнішніми ознаками, власники не користуються тривалий час.
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