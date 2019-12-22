Патрулі в містах та пости на в’їздах: поліція посилила заходи безпеки у дев’яти областях





Про це інформують на сторінці



Це здійснюють з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.



Відтак, у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, несуть службу поліцейські наряди спільно з військовослужбовцями Нацгвардії України.



Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставили мобільні пости.





Поліцейські перевіряють документи у підозрілих осіб та проводять поверхневий огляду, перевіряють з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, якими, за зовнішніми ознаками, власники не користуються тривалий час.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.Про це інформують на сторінці МВС України Це здійснюють з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.Відтак, у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, несуть службу поліцейські наряди спільно з військовослужбовцями Нацгвардії України.Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставили мобільні пости.Поліцейські перевіряють документи у підозрілих осіб та проводять поверхневий огляду, перевіряють з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, якими, за зовнішніми ознаками, власники не користуються тривалий час.

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