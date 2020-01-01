У селі на Волині хочуть збудувати пташник, людей кличуть на обговорення





Про це повідомили на



Обговорення відбудуться о 14:00 в приміщенні клубу села Біличі.



З ініціативою про проведення громадських слухань звернулася староста Заболотцівського старостинського округу 20-го липня.



Питання, яке винесять на обговорення: будівництво пташника на території села. У повідомленні не йдеться, яка саме фірма планує звести фабрику з відгодівлі курчат.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го липня в селі Біличі Іваничівського району пройдуть громадські слухання з місцевими мешканцями щодо будівництва пташника на території села.Про це повідомили на сайті Литовезької ОТГ Обговорення відбудуться о 14:00 в приміщенні клубу села Біличі.З ініціативою про проведення громадських слухань звернулася староста Заболотцівського старостинського округу 20-го липня.Питання, яке винесять на обговорення: будівництво пташника на території села. У повідомленні не йдеться, яка саме фірма планує звести фабрику з відгодівлі курчат.

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