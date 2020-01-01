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У селі на Волині хочуть збудувати пташник, людей кличуть на обговорення

У селі на Волині хочуть збудувати пташник, людей кличуть на обговорення
26-го липня в селі Біличі Іваничівського району пройдуть громадські слухання з місцевими мешканцями щодо будівництва пташника на території села.

Про це повідомили на сайті Литовезької ОТГ.

Обговорення відбудуться о 14:00 в приміщенні клубу села Біличі.

З ініціативою про проведення громадських слухань звернулася староста Заболотцівського старостинського округу 20-го липня.

Питання, яке винесять на обговорення: будівництво пташника на території села. У повідомленні не йдеться, яка саме фірма планує звести фабрику з відгодівлі курчат.



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Теги: Біличі, пташник, будівництво
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