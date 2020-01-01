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Освітян закликають поборотись за чверть мільйона гривень

Освітян закликають поборотись за чверть мільйона гривень
Найкращих вчителів країни запрошують для участі у четвертому сезоні премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Залишилось менше двох тижнів, щоб залишити заявку на сайті. Про це інформують організатори.

Переможець премії:

- отримає 250 000 гривень;
- візьме участь у Global education & skills forum 2020 у Лондоні.

«Ми віримо, що відзнака заслуг вчителів сприяє росту престижності професії в Україні і прикладаємо зусилля, щоб про премію дізналося якомога більше українців та зокрема, представників професії», – розповідають організатори премії.

Довідка:

Global Teacher Prize Ukraine - це щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію заснували в 2017 році.

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Теги: Global Teacher Prize Ukraine, вчителі, педагоги
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