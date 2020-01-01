Освітян закликають поборотись за чверть мільйона гривень
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Найкращих вчителів країни запрошують для участі у четвертому сезоні премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.
Залишилось менше двох тижнів, щоб залишити заявку на сайті. Про це інформують організатори.
Переможець премії:
- отримає 250 000 гривень;
- візьме участь у Global education & skills forum 2020 у Лондоні.
«Ми віримо, що відзнака заслуг вчителів сприяє росту престижності професії в Україні і прикладаємо зусилля, щоб про премію дізналося якомога більше українців та зокрема, представників професії», – розповідають організатори премії.
Довідка:
Global Teacher Prize Ukraine - це щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію заснували в 2017 році.
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Залишилось менше двох тижнів, щоб залишити заявку на сайті. Про це інформують організатори.
Переможець премії:
- отримає 250 000 гривень;
- візьме участь у Global education & skills forum 2020 у Лондоні.
«Ми віримо, що відзнака заслуг вчителів сприяє росту престижності професії в Україні і прикладаємо зусилля, щоб про премію дізналося якомога більше українців та зокрема, представників професії», – розповідають організатори премії.
Довідка:
Global Teacher Prize Ukraine - це щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію заснували в 2017 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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