На зарплати волинським шахтарям надійшли 11 мільйонів гривень
Сьогодні, 07:27
4,132 мільйона гривень надійшли у вівторок, 21 липня, з державного бюджету на шахту №10 «Нововолинська». Кошти виділили згідно з урядовою програмою реструктуризації вугільної галузі і будівництва об’єктів.
Про це повідомив начальник Нововолинського управління Державного казначейства Ігор Матвійчук, повідомляють на сайті Нововолинської міськради.
Це вже другий цього року транш цільового призначення для копальні-довгобуду.
Ігор Матвійчук розповів також, що цього дня надійшли 11, 438 мільйона бюджетних асигнувань на виплату заробітної плати працівникам ДП «Волиньвугілля». Таким чином шахтарям віддадуть зароблене у червні.
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Про це повідомив начальник Нововолинського управління Державного казначейства Ігор Матвійчук, повідомляють на сайті Нововолинської міськради.
Це вже другий цього року транш цільового призначення для копальні-довгобуду.
Ігор Матвійчук розповів також, що цього дня надійшли 11, 438 мільйона бюджетних асигнувань на виплату заробітної плати працівникам ДП «Волиньвугілля». Таким чином шахтарям віддадуть зароблене у червні.
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