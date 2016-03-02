На зарплати волинським шахтарям надійшли 11 мільйонів гривень





Про це повідомив начальник Нововолинського управління Державного казначейства Ігор Матвійчук, повідомляють на



Це вже другий цього року транш цільового призначення для копальні-довгобуду.



Ігор Матвійчук розповів також, що цього дня надійшли 11, 438 мільйона бюджетних асигнувань на виплату заробітної плати працівникам ДП «Волиньвугілля». Таким чином шахтарям віддадуть зароблене у червні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4,132 мільйона гривень надійшли у вівторок, 21 липня, з державного бюджету на шахту №10 «Нововолинська». Кошти виділили згідно з урядовою програмою реструктуризації вугільної галузі і будівництва об’єктів.Про це повідомив начальник Нововолинського управління Державного казначейства, повідомляють на сайті Нововолинської міськради.Це вже другий цього року транш цільового призначення для копальні-довгобуду.Ігор Матвійчук розповів також, що цього дня надійшли 11, 438 мільйона бюджетних асигнувань на виплату заробітної плати працівникам ДП «Волиньвугілля». Таким чином шахтарям віддадуть зароблене у червні.

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