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На зарплати волинським шахтарям надійшли 11 мільйонів гривень

На зарплати волинським шахтарям надійшли 11 мільйонів гривень
4,132 мільйона гривень надійшли у вівторок, 21 липня, з державного бюджету на шахту №10 «Нововолинська». Кошти виділили згідно з урядовою програмою реструктуризації вугільної галузі і будівництва об’єктів.

Про це повідомив начальник Нововолинського управління Державного казначейства Ігор Матвійчук, повідомляють на сайті Нововолинської міськради.

Це вже другий цього року транш цільового призначення для копальні-довгобуду.

Ігор Матвійчук розповів також, що цього дня надійшли 11, 438 мільйона бюджетних асигнувань на виплату заробітної плати працівникам ДП «Волиньвугілля». Таким чином шахтарям віддадуть зароблене у червні.

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Теги: шахтарі, гроші, зарплата
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